1015 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Siły zbrojne Rosji stosują w Ukrainie tę samą taktykę podwójnego uderzenia, co w Syrii. Badacze z ukraińskiej organizacji pozarządowej Truth Hounds przeanalizowali i zweryfikowali 36 przypadków takich ataków - podał portal Ukrainska Prawda. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

Podwójne uderzenia nie są nową metodą działań wojennych w XXI wieku. Stały się one powszechną praktyką podczas wojny domowej w Syrii. Od 2013 do 2021 roku Syryjskie Centrum Sprawiedliwości i Odpowiedzialności naliczyło 58 przypadków podwójnych uderzeń. Raport tej organizacji praw człowieka wskazuje, że ich liczba i intensywność znacznie wzrosła po wejściu Rosji do konfliktu w 2015 roku. W Ukrainie organizacja Truth Hounds zweryfikowała 36 przypadków podwójnych uderzeń rakietowych w okresie od lutego 2022 roku do 31 sierpnia 2024 roku. Pierwszy potwierdzony podwójny atak rakietowy został przeprowadzony 1 marca 2022 r. na siedzibę Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Pierwszy pocisk wylądował na placu przed budynkiem o godzinie 8:01, a drugi uderzył w dach 12 minut później. Według oficjalnych danych w ataku zginęły 44 osoby.