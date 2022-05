Ukraińcy rozbili wagnerowców w Donbasie. Rosyjski żołnierz: wszyscy tam polegli

Według SBU żołnierz ten telefonował do swojej żony. W rozmowie pełnej wulgaryzmów wojskowy złości się, że dowódcy do zdobywania pozycji ukraińskich "zagonili CzWK-owców", jednak nic to nie dało. "Wszyscy oni tam polegli. Specnaz, k***a" - opisuje wojskowy w nagraniu. W rozmowie mówi też, że "nie widzi wyjścia z tej sytuacji".