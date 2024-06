Od początku inwazji zbrojnej Rosjanie zabili co najmniej 12 tysięcy cywilów, w tym 551 dzieci - poinformował prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin. Jak zastrzegł, są to dane potwierdzone, co oznacza, że liczba ta może być znacznie wyższa. Kostin powiedział również, że ukraińskie organy ścigania udokumentowały prawie 130 tysięcy zbrodni wojennych popełnionych przez Rosjan.