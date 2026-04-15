Świat Strzały w szkole w Turcji. Cztery osoby nie żyją, jest wielu rannych

Strzały w szkole w Kahramanmaras na południu Turcji Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Mukerrem Unluer przekazał, że zginęło troje uczniów i nauczyciel. Według gubernatora prowincji Kahramanmaras ogień otworzył uczeń szkoły średniej. Jak dodał, użył broni swojego ojca ukrytej w plecaku.

Unluer poinformował, że napastnik nie żyje.

Minister sprawiedliwości Turcji Akin Gurlek przekazał w serwisie X, że zostało wszczęte śledztwo.

To kolejna strzelanina na terenie szkoły w Turcji. We wtorek w prowincji Sanliurfa, również na południu Turcji, napastnik otworzył ogień w szkole średniej, raniąc 16 osób, a następnie popełnił samobójstwo.

OGLĄDAJ: TVN24 HD