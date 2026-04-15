Strzały w szkole w Turcji. Cztery osoby nie żyją, jest wielu rannych
Mukerrem Unluer przekazał, że zginęło troje uczniów i nauczyciel. Według gubernatora prowincji Kahramanmaras ogień otworzył uczeń szkoły średniej. Jak dodał, użył broni swojego ojca ukrytej w plecaku.
Unluer poinformował, że napastnik nie żyje.
Minister sprawiedliwości Turcji Akin Gurlek przekazał w serwisie X, że zostało wszczęte śledztwo.
To kolejna strzelanina na terenie szkoły w Turcji. We wtorek w prowincji Sanliurfa, również na południu Turcji, napastnik otworzył ogień w szkole średniej, raniąc 16 osób, a następnie popełnił samobójstwo.
Źródło: PAP, Reuters
