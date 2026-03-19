Świat

Trump ostrzega: wtedy USA wysadzą całe złoża South Pars

Amerykańscy żołnierze w bazie Ali Al Salem w Kuwejcie, 1 stycznia 2020 roku
Trump: wojna z Iranem będzie trwała tak długo, jak będzie to konieczne
Źródło: TVN24
USA rozważają wysłanie tysięcy dodatkowych żołnierzy na Bliski Wschód - przekazał Reuters. Pentagon zwrócił się do Kongresu o ponad 200 miliardów dolarów na prowadzenie wojny z Iranem. Donald Trump zagroził całkowitym zniszczeniem irańskiego złoża South Pars, jeśli Iran będzie nadal przeprowadzał ataki na Katar. Oto co warto wiedzieć w czwartek 19 marca na temat wojny USA i Izraela z Iranem.

Od 28 lutego USA i Izrael bombardują Iran, który w odpowiedzi atakuje Izrael i państwa Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i cele cywilne. Iran zablokował też w reakcji na ataki cieśninę Ormuz, kluczowy dla handlu ropą szlak, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen surowca na rynkach światowych.

USA rozważają wysłanie tysięcy żołnierzy na Bliski Wschód

Administracja Donalda Trumpa rozważa wysłanie tysięcy dodatkowych żołnierzy na Bliski Wschód - podała w środę agencja Reuters, powołując się na źródła. Dzięki temu amerykański przywódca miałby dodatkowe opcje działań. Jednym z rozważanych wariantów jest zapewnienie bezpiecznej żeglugi tankowców przez cieśninę Ormuz. Według źródeł miałoby to być realizowane głównie za pomocą sił powietrznych i morskich. Lecz zabezpieczenie cieśniny może też oznaczać wysłanie amerykańskich żołnierzy na linię brzegową Iranu - powiedziały cztery źródła, w tym dwóch amerykańskich urzędników.

Administracja omawia też możliwość wysłania sił lądowych na wyspę Chark, naftowy hub Iranu - przekazały źródła. Jeden z rozmówców przyznał, że taka operacja byłaby bardzo ryzykowna. Iran może ostrzeliwać wyspę rakietami i dronami.

Reuters zaznaczył, że wykorzystanie przez USA sił lądowych, nawet w ramach ograniczonej misji, stanowiłoby duże polityczne ryzyko dla Trumpa, biorąc pod uwagę niewielki poziom poparcia w społeczeństwie dla irańskiej operacji oraz to, że podczas kampanii wyborczej obiecywał, że nie wciągnie kraju w kolejną wojnę na Bliskim Wschodzie.

Administracja omawiała też możliwość wysłania amerykańskich sił, by te przejęły irańskie zasoby wzbogaconego uranu - powiedziało jedno ze źródeł. Według ekspertów taka misja byłaby bardzo skomplikowana i ryzykowna.

Rozmówcy nie uważają, że wysłanie sił lądowych do Iranu jest nieuchronne. - Nie ma decyzji w sprawie wysłania sił lądowych obecnie, ale prezydent Trump przezornie utrzymuje wszystkie opcje - powiedział przedstawiciel Białego Domu.

Pentagon wnioskuje o 200 miliardów dolarów

"Washington Post" donosi, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela administracji, że Pentagon zwrócił się do Białego Domu o zatwierdzenie wniosku do Kongresu o przekazanie resortowi ponad 200 miliardów dolarów na prowadzenie wojny z Iranem.

Nie wiadomo, o jaką sumę ostatecznie Biały Dom poprosi Kongres. Niektórzy przedstawiciele administracji uważają, że jest to nierealistyczne, by kongresmeni zaakceptowali kwotę, o jaką zawnioskował Pentagon.

Koszty prowadzenia wojny z Iranem tylko w ciągu pierwszego tygodnia przekroczyły 11 miliardów dolarów. Po rozpoczęciu kampanii zbrojnej administracja zaczęła przygotowywać prośbę o dodatkowe środki na operację.

Wokół finansowania wojny w Kongresie najpewniej wybuchnie polityczna walka. Jak zaznaczył waszyngtoński dziennik, poparcie społeczne dla wojny jest "letnie", a demokraci mają krytyczne nastawienie do operacji.

Pakiet, o który wnioskuje Pentagon, zakładałby pilne zwiększenie produkcji niezbędnego uzbrojenia. Eksperci zwracają w tym kontekście uwagę na ograniczenia dotyczące tego, jak szybko amerykański przemysł zbrojeniowy będzie w stanie zwiększyć produkcję.

Gwardia Rewolucyjna grozi odwetem

W głównym irańskim zakładzie gazowym, położonym w Bandar Kangan nad Zatoką Perską, doszło w środę do pożaru w wyniku ataku. Irańska telewizja przekazała, że część zakładów została trafiona pociskami USA i Izraela.

"Po raz kolejny ostrzegamy, że popełniliście poważny błąd, atakując infrastrukturę energetyczną Republiki Islamskiej i że odpowiedź na ten atak jest przygotowywana" - ogłosił w komunikacie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. "Jeśli to się powtórzy, ataki na infrastrukturę energetyczną waszą i waszych sojuszników nie ustaną, dopóki nie zostanie ona całkowicie zniszczona, a nasz odpowiedź będzie znacznie ostrzejsza niż ataki z zeszłej nocy" - ostrzegła Gwardia.

Trump nie chce więcej uderzeń na irańskie obiekty energetyczne

Dziennik "Wall Street Journal" poinformował, że Donald Trump wiedział zawczasu o planowanym izraelskim ataku na irański zakład gazowy South Pars i poparł uderzenie, chcąc w ten sposób wysłać sygnał Teheranowi w związku z blokowaniem przez Iran cieśniny Ormuz.

Prezydent uważa, że Iran odebrał ten sygnał i obecnie jest przeciwny atakom na irańską infrastrukturę energetyczną - przekazały źródła. Trump może jednak znów wyrazić otwartość na zaatakowanie kolejnych obiektów energetycznych, w zależności od przyszłych działań Teheranu w cieśninie - powiedzieli urzędnicy.

"Izrael, rozzłoszczony tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, agresywnie uderzył w duży obiekt znany jako złoże gazowe South Pars w Iranie. Została zaatakowana stosunkowo niewielka część całości. Stany Zjednoczone nie wiedziały nic o tym konkretnym ataku i Katar w żaden sposób ani w żadnej formie nie był w to zaangażowany, ani nie miał pojęcia, że do tego dojdzie" - napisał Trump w serwisie Truth Social.

"Niestety Iran nie wiedział ani o tym, ani o żadnych innych istotnych faktach dotyczących ataku na South Pars i w sposób nieuzasadniony i niesprawiedliwy zaatakował część obiektu gazowego LNG Kataru. IZRAEL NIE PRZEPROWADZI WIĘCEJ ATAKÓW na to niezwykle ważne i cenne złoże South Pars, chyba że Iran nierozsądnie zdecyduje, by zaatakować bardzo niewinny w tym przypadku Katar. W takim przypadku USA, za pomocą i zgodą Izraela albo bez, wysadzą w powietrze całość South Pars z taką siłą i mocą, jakich Iran nigdy wcześniej nie widział" - dodał.

"Nie chcę autoryzować tego poziomu przemocy i zniszczenia ze względu na długoterminowe skutki dla przyszłości Iranu, ale jeśli LNG Kataru zostanie ponownie zaatakowane, nie zawaham się" - zakończył wpis.

