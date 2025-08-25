Trump: nie mogę się doczekać spotkania z Kimem

Północnokoreańscy żołnierze pomagający Rosji otrzymali pochwały i oznaczenia od Kim Dzong Una Źródło: Reuters

Prezydent USA Donald Trump podczas poprzedniej kadencji prezydenckiej dwukrotnie spotkał się z Kim Dzong Unem. W poniedziałek mówił o swoich relacjach z dyktatorem.

- Mam bardzo dobre relacje z Kim Dzong Unem. Wiele osób mogłoby powiedzieć, że to straszne. Nie, to jest dobre. Pewnego dnia się z nim spotkam. Nie mogę się doczekać naszego spotkania - powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym. Dodał, że chciałby, aby doszło do niego jeszcze w tym roku.

Uznał też, że zna przywódcę Korei Północnej "lepiej od prawie wszystkich". - Nie powinienem mówić, że go bardzo lubię, bo zabiją mnie media szerzące fake newsy. Ale dogaduję się z nim bardzo dobrze - dodał. - Nie będzie wojny nuklearnej. (...) Od kiedy objąłem urząd, nie było z nim problemu - kontynuował. Przyznał, że Pjongjang testuje rakiety i ma "świetne możliwości" militarne.

Korea Północna otwarcie wspiera Rosję w wojnie w Ukrainie, wysyłając swoich żołnierzy do walki po stronie Kremla.

Na poniedziałek zaplanowana jest wizyta w Waszyngtonie prezydenta Korei Południowej Li Dze Mjunga.

