Świat

Trump do dziennikarzy: chcecie coś zjeść, czy to będzie próba przekupstwa?

Donald Trump na spotkaniu z delegacją Ukrainy
Trump do dziennikarzy: chcecie coś zjeść, czy potraktujecie to jako próbę przekupstwa
Wypraszając dziennikarzy z pokoju, w którym rozpoczynały się rozmowy prezydentów Ukrainy i USA, Donald Trump zaproponował dziennikarzom posiłek. - Chcecie coś zjeść? Czy potraktujecie to jako próbę przekupstwa? - zapytał Trump, dodając, "oni wyjdą z siebie, żeby napisać coś złego".

W niedzielę wieczorem czasu polskiego rozpoczęło się spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. Dziennikarze zostali na krótko wpuszczeni do sali, w której odbywały się rozmowy. Po kilku minutach zostali jednak poproszeni o jej opuszczenie. Prezydent Trump zaproponował wtedy, że zaoferuje im lunch w czasie, gdy będą toczyły się negocjacje.

- Chcecie coś zjeść? Czy potraktujecie to jak probę przekupstwa? - zapytał Trump, po czym poprosił jedną ze swoich asystentek, "Margo, zabierz ich na zewnątrz i daj im coś do jedzenia".

Gdy dziennikarze opuszczali salę, słychać było jak mówi do zgromadzonych przy stole, "to powinno zagwarantować dobre historie, oni wyjdą z siebie, żeby napisać coś złego".

Konferencja prasowa po spotkaniu Trump Zełenski
Po spotkaniu Trumpa z Zełenskim
Klatka kluczowa-124712
Trump pytany o rosyjskie naloty. "Ukraina również atakuje"
Wołodymyr Zełenski
Na stole 20 punktów. Oto one
OGLĄDAJ: Amerykanie nie są w stanie zmusić Rosji?
Autorka/Autor: mgk/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Donald TrumpWołodymyr ZełenskiWojna w UkrainieUSA
