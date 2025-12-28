Trump do dziennikarzy: chcecie coś zjeść, czy to będzie próba przekupstwa?

Trump do dziennikarzy: chcecie coś zjeść, czy potraktujecie to jako próbę przekupstwa

W niedzielę wieczorem czasu polskiego rozpoczęło się spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. Dziennikarze zostali na krótko wpuszczeni do sali, w której odbywały się rozmowy. Po kilku minutach zostali jednak poproszeni o jej opuszczenie. Prezydent Trump zaproponował wtedy, że zaoferuje im lunch w czasie, gdy będą toczyły się negocjacje.

- Chcecie coś zjeść? Czy potraktujecie to jak probę przekupstwa? - zapytał Trump, po czym poprosił jedną ze swoich asystentek, "Margo, zabierz ich na zewnątrz i daj im coś do jedzenia".

Gdy dziennikarze opuszczali salę, słychać było jak mówi do zgromadzonych przy stole, "to powinno zagwarantować dobre historie, oni wyjdą z siebie, żeby napisać coś złego".

