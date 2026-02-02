Logo strona główna
Świat

Wygrał z faworytką Trumpa. "Stworzyliśmy historię"

Taylor Rehmet
Wybory w Nowym Jorku
Źródło: Reuters
Kandydat demokratów Taylor Rehmet pokonał republikankę Leigh Wambsganss w wyborach do stanowego Senatu w Teksasie. Stało się tak, mimo tego, że od wielu lat okręg był zdominowany przez Partię Republikańską. Kontrkandydatkę zwycięzcy wspierał w kampanii prezydent USA Donald Trump.

Podczas sobotnich wyborów uzupełniających 33-letni Taylor Rehmet zwyciężył z konserwatywną aktywistką Leigh Wambsganss, zdobywając 57 procent głosów (w porównaniu z 43 procent zyskanymi przez kontrkandydatkę).

Wambsganss nie wygrała mimo poparcia ze strony prezydenta Trumpa, który w 2024 roku w tym okręgu wygrał z przewagą 17 punktów procentowych. Trump w mediach społecznościowych zaapelował do wyborców o poparcie dla Republikanki, lecz już w niedzielę powiedział dziennikarzom, że nie jest zaangażowany w te wybory, bo to wyścig lokalny - podała AP.

"Sąsiedzi o różnych poglądach politycznych zjednoczyli się"

"Wczoraj wieczorem stworzyliśmy historię. Nasza kampania, oparta na sile ludzi, pokazała, co można osiągnąć, skupiając się na sprawach ważnych dla pracujących rodzin. Sąsiedzi o różnych poglądach politycznych zjednoczyli się, by domagać się rządu, który będzie służył wszystkim Teksańczykom. Jestem gotowy do pracy" - napisał Rehmet w niedzielę wieczorem na platformie X.

Przegrana kandydatka oświadczyła po wyborach, że zbyt wielu wyborców republikanów zostało w domach. Oceniła też, że jest to "dzwonek alarmowy dla republikanów" w tym stanie.

To kolejny sukces demokratów w ostatnich miesiącach. Kandydaci tego ugrupowania zwyciężyli na przykład podczas wyborów gubernatora w Wirginii czy burmistrza Nowego Jorku.

Demokraci stwierdzili, że wyniki w Teksasie są kolejnym dowodem na to, że wyborcy są zmotywowani, by odrzucić kandydatów Partii Republikańskiej i ich politykę. Jesienią w USA odbędą się wybory środka kadencji (midterms) do Kongresu.

Autorka/Autor: os/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Taylor Rehmet/X

USA Partia Demokratyczna USA Partia Republikańska Donald Trump
