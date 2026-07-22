Tragedia podczas wakacji. Nie żyje 10-latka

Włochy. Akcja poszukiwawcza nad jeziorem Como Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: Vigili del Fuoco

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Straż pożarna poinformowała o zakończeniu akcji poszukiwawczej w środę rano. Poza strażakami w rozpoczętej dzień wcześniej akcji w mieście Como brali udział m.in. żołnierze oraz nurkowie, którzy przeszukiwali wodę w pobliżu ujścia potoku Cosia i muzeum Tempio Voltiano.

Pochodząca z Maroka dziewczynka, która przyjechała do Włoch na wakacje z rodzicami, wskoczyła do wody w pobliżu muzeum Tempio Voltiano i już nie wypłynęła na powierzchnię - podały lokalne media. Pierwszy do poszukiwań włączył się patrol policji, który zareagował na wołanie ojca i matki 10-latki o pomoc.

Kolejna tragedia nad jeziorem Como

To nie pierwsza tragedia nad malowniczym jeziorem w tej okolicy. W latach 2017-2023 zginęło tu osiem osób. Według portalu Rai News dno Como jest w tej okolicy zdradliwe - pozornie płytkie, po kilku metrach gwałtownie się obniża. Na odcinku w pobliżu muzeum obowiązuje zakaz kąpieli. Jednak mimo znaków ostrzegawczych w kilku językach nie brakuje osób, które wchodzą do wody - zauważa portal La Sicilia.

ZOBACZ TEŻ: Raport tvn24.pl. Jak być bezpiecznym na wodą