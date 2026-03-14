Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Donald Trump: kupuję eleganckie buty członkom mojego gabinetu

Prezydent USA Donald Trump
USA. Donald Trump o notatce od Marco Rubio
Źródło: Reuters
Daję w prezencie członkom swojej administracji pary eleganckich butów do garnituru - przyznał Donald Trump. Prezydent USA podkreślił, że nie chce, aby jego współpracownicy chodzili w sportowych butach.

Donald Trump pytany o to, czy to prawda, że mówi członkom swojego gabinetu, by nosili te same buty tej samej konkretnej marki, prezydent odpowiedział: "Nie, ale to dobre buty".

Zaznaczył, że sam przez wiele lat chodził w złych i niewygodnych butach, więc kupowanie obuwia współpracownikom sprawia mu przyjemność. - Gdy mówią, że mają problem, mówię: pozwól, że kupię ci parę butów - powiedział Trump w wyemitowanej w piątek audycji Brian Kilmeade Show w radiu Fox News.

- Teraz wszyscy wyglądają elegancko i ładnie - dodał. - Nie lubię, gdy członkowie gabinetu chodzą w butach sportowych - podkreślił Trump. - Więc kupuję im po parze butów. To prezent od Donalda Trumpa - poinformował.

Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump
Źródło: WILL OLIVER/PAP/EPA

"Wszyscy chłopcy je noszą"

Wcześniej w tym tygodniu dziennik "Wall Street Journal" napisał, że Trump daje buty przyjaciołom, politykom i doradcom z Białego Domu. Według gazety, Trump "ma obsesję" na punkcie skórzanych oxfordów amerykańskiej marki, które sprzedawane są za około 145 dolarów.

"Najmodniejszym i najbardziej ekskluzywnym symbolem statusu MAGA (Make America Great Again) jest para skórzanych oxfordów" - podkreślił dziennik.

- Wszyscy chłopcy je noszą - powiedziała urzędniczka Białego Domu. Inny przedstawiciel Białego Domu zażartował: "To komiczne, bo wszyscy boją się ich nie nosić". Trump podobno zgaduje rozmiar butów współpracowników, jego asystent zamawia parę, po czym zamówienie przychodzi do Białego Domu, a prezydent czasami podpisuje pudełko z nową parą przed podarowaniem jej nowemu właścicielowi.

W ostatnich dniach internauci zwrócili uwagę na zdjęcie sekretarza stanu USA Marca Rubio, na którym nosi parę takich butów, lecz wydaje się, że ich rozmiar jest za duży.

Czołowi ludzie w kraju w butach od Trumpa

Według Białego Domu, sam Trump płaci za kupowane na jego polecenie buty. Jak wymienił "WSJ", oprócz Rubio chodzą w nich też m.in. wiceprezydent J.D. Vance, minister transportu Sean Duffy czy szef Pentagonu Pete Hegseth.

Rubio i Vance odebrali swoje pary po jednym z grudniowych spotkań w Gabinecie Owalnym. Vance wspominał, że Trump spojrzał na ich stopy znad biurka i powiedział: - Marco, J.D., macie gówniane buty.

W gabinecie był obecny trzeci polityk, ale Vance nie wymienił jego nazwiska. Trump zapytał każdego z nich o rozmiar. - Prezydent odchylił się na krześle i oświadczył: "Wiesz, że wiele można powiedzieć o człowieku po rozmiarze buta" - powiedział Vance.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: WILL OLIVER/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
USADonald TrumpMarco Rubio
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

