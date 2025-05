Niebezpieczny trend na TikToku pod lupą Komisji Europejskiej

TikTok na nagraniu ilustracyjnym Źródło: Reuters Archive

Komisja Europejska przygląda się trendowi na TikToku, w ramach którego promuje się potencjalnie niebezpieczne odchudzanie. #SkinnyTok generuje miliony wyświetleń, a jego adresatkami są głównie młode kobiety i nastolatki.

Kluczowe fakty: #SkinnyTok to popularny trend na TikToku. Pod tym hashtagiem można znaleźć dziesiątki tysięcy filmików.

Trend zachęca do restrykcyjnego odchudzania i może promować zaburzenia odżywiania.

O sprawę zapytany został rzecznik Komisji Europejskiej.

Jak opisuje Politico, na TikToku dużą popularnością cieszy się trend "SkinnyTok" (ang. skinny - chudy). Polega na publikowaniu materiałów promujących odchudzanie. Nie są to jednak typowe porady dotyczące zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, ale takie, które mogą być potencjalnie szkodliwe dla zdrowia, bo wskazują na szybką i drastyczną utratę masy ciała i na niebezpieczne nawyki żywieniowe.

Niebezpieczny trend na TikToku

Jak dotąd pod hashtagiem #SkinnyTok na TikToku opublikowano kilkadziesiąt tysięcy materiałów, które zostały obejrzane wiele milionów razy. W jego ramach można natrafić m.in. na filmiki porównujące ciało "przed i po", nagrania z motywem przewodnim pt. "co jem w ciągu dnia" i pokazujące, jak mało kalorii dana osoba spożywa, albo wątpliwe porady, np. "Nie potrzebujesz smakołyków, nie jesteś psem".

Trend ten budzi coraz większy niepokój. Za sprawą algorytmów i systemu rekomendacji ujęte w nim filmiki potrafią docierać w bardzo dużych ilościach do dzieci i młodzieży. CNN zauważa, że osoby, które walczyły z zaburzeniami odżywiania, zwracają uwagę na to, jak niebezpieczne może być pokazywanie takich treści szczególnie młodym kobietom i nastolatkom, które najczęściej są adresatkami trendu.

Choć treści promujące odchudzanie, w tym także to skrajnie niebezpieczne dla zdrowia, nie są niczym nowym w internecie, to za sprawą TikToka osiągają niespotykane dotąd zasięgi. Zdaniem badającej ten temat Mallary Tenore Tarpley z Uniwersytetu Teksańskiego, cytowanej przez CNN, wcześniej treści promujące zaburzenia odżywiania publikowane były na portalach, jak Tumblr czy X i "były bardziej niszowe w takim sensie, że były skierowane do osób, które już zmagały się z zaburzeniami odżywiania". Te obecne dziś na TikToku zachowania często przedstawiane są jako zdrowe, przez co, zdaniem Tarpley, "stają się mainstreamowe i dlatego ludzie nie zawsze dostrzegają w nich toksyczność".

Komisja Europejska kontra TikTok

Pytany o sprawę trendu SkinnyTok rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier przekazał na konferencji prasowej we wtorek, że KE przygląda się temu problemowi. - Bardzo dobrze zdajemy sobie sprawę z problemu z tym trendem na TikToku - podkreślił. Dodał, że już od zeszłego roku trwa dochodzenie Komisji dotyczące sposobu działania szkodliwych algorytmów, w szczególności tych skierowanych do nieletnich, i że jest to traktowane bardzo poważnie. Unijne dochodzenie bada sposób, w jaki algorytmy TikToka mogą ułatwiać rozpowszechnianie treści związanych z zaburzeniami odżywiania. - Jesteśmy w kontakcie z państwami członkowskimi - dodał rzecznik.

Wobec TikToka prowadzonych jest już kilka postępowań w związku z podejrzeniem o naruszenie przez platformę Aktu o usługach cyfrowych (DSA), czyli przepisów nakładających na platformy cyfrowe odpowiedzialność za treści publikowane w ich serwisach.