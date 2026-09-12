Vance, Antychryst i amerykańska polityka

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"Nie byłbym zszokowany, gdyby Antychryst chodził wśród nas" - oznajmił w wywiadzie z amerykańskim podkasterem wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Jego słowa wywołały zaskoczenie, a może nawet szok wśród części komentatorów. Czy jednak rzeczywiście amerykański polityk powiedział coś szokującego z chrześcijańskiego punktu widzenia? - zastanawia się filozof i publicysta Tomasz P. Terlikowski.Artykuł dostępny w subskrypcji
J.D. Vance - i nie jest to zaskoczenie - od dawna jasno deklaruje swoje poglądy religijne. Wychowany w rodzinie protestanckiej, z kluczową dla jego wychowania babcią, która prezentowała skrajne, antykatolickie poglądy, w wieku dorosłym dokonał konwersji na katolicyzm, a ostatnio opublikował nawet książkę, która opowiada historię jego nawrócenia.