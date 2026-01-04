Te kraje krytykują działania USA w Wenezueli. Wydano komunikat

Jak USA będzie rządziło Wenezuelą? Donald Trump o szczegółach Źródło: TVN24

Sobotni atak na Wenezuelę przeprowadzony przez Stany Zjednoczone i pojmanie dyktatora Nicolasa Maduro wywołały międzynarodową dyskusję. Na stronie hiszpańskiego rządu został opublikowany komunikat w sprawie ostatnich wydarzeń, pod którym - oprócz Hiszpanii - podpisały się Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk i Urugwaj.

"Sytuacja w Wenezueli powinna zostać rozwiązana wyłącznie na drodze pokojowej, poprzez dialog, negocjacje i poszanowanie woli narodu wenezuelskiego we wszystkich jej przejawach, bez ingerencji zewnętrznej i zgodnie z prawem międzynarodowym" - napisano.

Kraje te skrytykowały również plany Waszyngtonu co do przyszłego zarządzania Wenezuelą, a także wszelkie zamiary wykorzystania zasobów naturalnych lub strategicznych tego kraju.

Trump o losach Wenezueli

W sobotę prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że Wenezuelą będzie rządzić zależna od władz w Waszyngtonie "grupa". Nazwiska jej członków mają zostać ogłoszone później. - Będziemy rządzić krajem do czasu, aż uda nam się przeprowadzić bezpieczną, właściwą i rozsądną transformację. Nie chcemy angażować się w to, by ktoś inny objął władzę i mielibyśmy taką samą sytuację, jaką mieliśmy przez ostatnie, długie lata - mówił.

Prezydent USA ogłosił też, że jego kraj będzie mocno zaangażowany w sektor naftowy Wenezueli.

Zdecydowany sprzeciw Hiszpanii

Hiszpania jako jedno z pierwszych państw zareagowała na sobotni atak USA na Wenezuelę i pojmanie dyktatora Nicolasa Maduro wraz z jego żoną Cilią Flores. Premier Pedro Sanchez zaznaczył, że choć Madryt nie uznawał reżimu Maduro, to nie uzna również "interwencji, która narusza prawo międzynarodowe i pogrąża region w niepewności".

Wcześniej hiszpańskie MSZ wyraziło gotowość mediacji w konflikcie między USA a Wenezuelą.

Hiszpania jest domem dla największej populacji wenezuelskich migrantów poza Ameryką Łacińską i USA. Jesienią 2024 roku schronienie znalazł w niej lider opozycji Edmundo Gonzalez Urrutia, który był kontrkandydatem Maduro w ostatnich, nieuznawanych przez Zachód wyborach prezydenckich.

