Świat Zderzenie pociągu z autobusem. Są ofiary śmiertelne Oprac. Kuba Koprzywa |

Zderzenie pociągu z autobusem w Bangkoku, Tajlandia

Tajlandzkie media podały, że do wypadku doszło późnym popołudniem w pobliżu stacji kolejowej łączącej lotnisko z centrum miasta. Służby ratunkowe poinformowały o co najmniej ośmiu ofiarach śmiertelnych i 25 rannych - przekazała AP.

Badają przyczynę

Lokalne służby cytowane przez Reuters precyzują, że w wypadku brały udział pociąg i autobus, a także samochody osobowe i motocykle. Przyczyna zdarzenia jest badana.

Nagrania opublikowane na portalach społecznościowych pokazują pociąg zbliżający się z umiarkowaną prędkością do przejazdu kolejowego, który następnie uderza w autobus komunikacji miejskiej, a pojazd natychmiast staje w płomieniach. Późniejsze materiały wideo przedstawiają grupę ratowników, wchodzących do zwęglonego autobusu po opanowaniu ognia.

Francuska agencja AFP zaznaczyła, że wypadki komunikacyjne są w Tajlandii stosunkowo częste ze względu na niedbałe egzekwowanie przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

