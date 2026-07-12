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Świat

Tragiczny pożar pubu w stolicy Tajlandii

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Bangkok, stolica Tajlandii
Źródło wideo: Archiwum Reutera
27 osób zginęło w pożarze, który wybuchł w w pubie w Bangkoku - przekazała agencja AP. Są też ranni.

Służby otrzymały zgłoszenie około północy czasu lokalnego (około godziny 19 w Polsce). Strażacy potrzebowali około pół godziny, aby opanować pożar - poinformowały lokalne władze, cytowane przez AP.

Premier Tajlandii Anutin Charnvirakul poinformował, że przyczyna pożaru jest na razie nieznana. Władze Bangkoku potwierdziły, że zginęło 27 osób, a 63 zostały ranne.

Według lokalnych mediów lokal mieścił się przy ulicy Lat Phrao w dzielnicy Chatuchak. Sky News zwrócił uwagę, że to popularne miejsce w tej okolicy.

Pożar pubu w Bangkoku. Relacja świadka

Premier Tajlandii wyjaśnił, że muzyk występujący tej nocy w lokalu przekazał mu, iż zobaczył dym wydostający się z instalacji elektrycznej. Z jego relacji wynika, że chwilę później doszło do awarii zasilania, a następnie do wybuchu, po którym gęsty dym wypełnił lokal.

W minionych latach w Tajlandii dochodziło do podobnych wypadków. W 2022 roku 14 osób zginęło w pożarze w barze z muzyką we wschodniej części kraju.

Jedna z największych tego typu tragedii miała miejsce w 2009 roku, kiedy podczas imprezy sylwestrowej w klubie Santika w Bangkoku także wybuch pożarł. Wówczas 66 osób zginęło, a ponad 200 zostało rannych.

Źródło: Google Maps
Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
Tajlandiapożar
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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