Nie wiadomo, gdzie płynie i co transportuje. Szwedzkie służby weszły na rosyjski statek

Francja prowadzi dochodzenie w sprawie objętego sankcjami tankowca Źródło: LSEG / GIANLUCA BALLONI / ESTONIAN POLICE AND BORDER GUARD HANDOUT

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Statek Adler wypłynął w połowie tygodnia z portu Bronka pod Petersburgiem. W nocy z piątku na sobotę zakotwiczył w pobliżu szwedzkiego portu Hoeganaes na północ od cieśniny Sund, nadając wcześniej sygnał SOS i zgłaszając awarię silnika. Nie jest jasne, do jakiego portu docelowego płynie jednostka ani jaki transportuje ładunek.

Źródło: Google Maps

Służby weszły na pokład

W niedzielę szwedzkie służby celne, Straż Przybrzeżna oraz policja weszły na pokład frachtowca.

Według funkcjonariuszy operacja polegająca na przeszukaniu statku przebiega spokojnie. W sprawę włączono też służby specjalne SAPO oraz prokuraturę.

Jak zauważył reporter telewizji SVT John Granlund, specjalizujący się w sprawach bezpieczeństwa, działania władz Szwecji mają związek z ryzykiem działalności hybrydowej lub handlu bronią.

Rosyjski statek Adler zakotwiczony na wodach w pobliżu Nyhamnslage w Szwecji (21 grudnia 2025 r.). Jednostka doznała awarii silnika podczas rejsu na północ przez cieśninę Oresund Źródło: PAP/EPA/JOHAN NILSSON / TT

Właściciel statku objęty sankcjami

Według gazety "Sydsvenskan" oficjalnie Adler to zwykły statek towarowy. Należy jednak do firmy M Leasing LLC, która znajduje się na listach sankcyjnych w USA i Unii Europejskiej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Awaria rosyjskiego statku na Bałtyku. Jednostkę obserwują szwedzkie służby

Ukraiński wywiad podaje na swojej stronie internetowej, że w 2018 roku Adler przewoził rakiety do Chin, a inne statki tego armatora transportowały z Korei Północnej do Rosji amunicję, która miała zostać użyta w wojnie przeciwko Ukrainie.

Portugalskie media, na które powołuje się "Sydsvenskan", podały we wrześniu, że Adler został odholowany przez portugalskie władze do Algierii, gdyż z powodu sankcji statkowi odmówiono wpłynięcia do portu w Portugalii. Podejrzewano wówczas, że statek przewozi broń dla rosyjskich najemników w Afryce.

OGLĄDAJ: TVN24 HD