Szwecja oficjalnie w NATO

Rząd Szwecji podjął wcześniej w czwartek po południu decyzję o wstąpieniu kraju do NATO . To ostatnia czynność, jaka musiała zostać dokonana ze szwedzkiej strony, aby kraj stał się 32. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Decyzję o wejściu do NATO podjął rząd na specjalnym posiedzeniu w Sztokholmie pod przewodnictwem wicepremier i minister energii Ebby Busch.

Szwecja złożyła wniosek o wejście do NATO w maju 2022 roku po historycznej zmianie postawy rządzącej wówczas krajem socjaldemokracji. Przyczyną była rosyjska agresja na Ukrainę . Podobna decyzję podjęła także Finlandia . Minister obrony Szwecji Pal Jonson przypomniał, że bez szwedzkiej akcesji członkostwo Finlandii w NATO nie było do końca pełne, jeśli chodzi o możliwości obronne.

"Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg właśnie poinformował mnie, że wszystkie państwa członkowskie NATO zaakceptowały nasz protokół akcesyjny i zaprosił Szwecję do przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego. Szwecja wkrótce będzie 32. członkiem NATO" - brzmi komunikat w mediach społecznościowych kancelarii szwedzkiego premiera.

Szef MON: to znaczące wzmocnienie wspólnych zdolności obronnych

Do zmian w NATO odniósł się także minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. "To już oficjalnie! Szwecja 32. członkiem NATO. Protokół o przystąpieniu Szwecji do Sojuszu wszedł w życie. To znaczące wzmocnienie wspólnych zdolności obronnych na północnej flance. Jeszcze raz: wielkie gratulacje! #StrongerTogether" - napisał na portalu X.