Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

12-latek podejrzany o zabójstwo na zlecenie gangu

Policja w Szwecji
Interwencja szwedzkiej policji. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
W Malmoe w Szwecji doszło do zabójstwa 21-letniego mężczyzny. Policja podejrzewa, że morderca to 12-letni chłopiec, który zrobił to na zlecenie gangu. Śledczy poszukują zleceniodawcy oraz wspólników.

W piątek wieczorem w dzielnicy Oxie w Malmoe 12-latek śmiertelnie postrzelił siedzącego w samochodzie 21-latka, który wyszedł wcześniej z więzienia. W aucie przebywały jeszcze trzy inne osoby.

Gazeta "Sydsvenskan" podała w środę, powołując się na ustalenia śledztwa, że dziecko samo zgłosiło się na policję. Chłopiec z uwagi na wiek poniżej 15 lat nie może odpowiadać przed sądem.

Policja przypuszcza, że pochodzący z innej części kraju nastolatek mógł zostać wynajęty za pieniądze przez członków gangu, prawdopodobnie za pośrednictwem internetowej aplikacji. Śledczy poszukują zleceniodawcy oraz wspólników.

Policja w Szwecji
Policja w Szwecji
Źródło: Mikael Jansson / Shutterstock.com

Do sprawy w środę odniosła się szefowa szwedzkiej policji Petra Lundh, która przyznała, że nie spotkała się z tak niskim wiekiem sprawcy morderstwa. - To straszne, jeśli masz 12 lat, to jesteś w szóstej klasie - mówiła Lundh w Szwedzkim Radiu. Przypomniała, że dzieci w tym wieku były wcześniej wykorzystywane do podkładania materiałów wybuchowych lub transportu broni.

Strzelanina w szkole w Szwecji, są ofiary śmiertelne
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Strzelanina w szkole w Szwecji, są ofiary śmiertelne

Szwecja rozważa obniżenie wieku karalności

Morderstwo w Malmoe zbiegło się z trwającą w Szwecji debatą na temat możliwości osądzania i wymierzania kary pozbawienia wolności w przypadku dzieci mających 13-15 lat.

Taką reformę przygotowuje rząd Szwecji, ma ona wejść w życie 1 lipca 2026 r. Służba Więzienna przygotowuje specjalne oddziały więzienne dla młodocianych przestępców, co spotyka się z krytyką obrońców praw dzieci.

Niektórzy eksperci uważają, że obniżenie wieku karalności spowoduje, że do przestępstw będą wynajmowane coraz młodsze dzieci.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mikael Jansson / Shutterstock.com

Udostępnij:
TAGI:
Szwecja
Czytaj także:
Policjant oskarżony o użycie gazu wobec posłanki Barbary Nowackiej
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Okrągły Stół znika z Pałacu Prezydenckiego. Nawrocki: oddajemy go historii
Polska
Kierowca tira nie przeżył wypadku
W tirze pękła opona, kierowca nie żyje
Rzeszów
Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
Oferty widma. Skala może być ogromna
BIZNES
"Wigilii w szkole nie organizować". Świąteczna "szczuj-narracja" polityka od Brauna
"Wigilii w szkole nie organizować". Świąteczna "szczuj-narracja" polityka prawicy
Zuzanna Karczewska
Marek Suski
"Do widzenia, debile". Suski obraził posłów, jest wniosek o ukaranie
Polska
Trybunał Konstytucyjny
TSUE "sprowadził trochę na ziemię to, co robił Trybunał Konstytucyjny"
Polska
Laptop, komputer, handel, zakupy
Przerwa w realizacji przelewów. Warto zaplanować płatności
BIZNES
Zagadkowa śmierć czterech osób pod Ostrołęką (zdjęcie ilustracyjne)
Ręka znaleziona przy wiacie śmietnikowej
Trójmiasto
Kuczmierowski
Były szef RARS przed sądem w Londynie. "Porozmawiamy później"
Polska
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Jechał za szybko, za kierownicą usiadł za wcześnie
WARSZAWA
Element konstrukcyjny spadł z budowy, Katowice
Płyta z budowy spadła na chodnik i jezdnię
Katowice
Lewandowski
Lewandowski kuszony. Tajne rozmowy w Barcelonie
EUROSPORT
Życia mężczyzny nie udało się uratować
Nie żyje 67-latek. Kobieta przejechała go, gdy leżał na drodze
Rzeszów
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejna podwarszawska gmina wprowadza nocną prohibicję
WARSZAWA
Nick Reiner (2016)
Oskarżony o zabójstwo rodziców. Nowe informacje o Nicku Reinerze
Świat
Odprawa na przejściu w Bobrownikach
Miesiąc po otwarciu przejść na granicy z Białorusią. Znamy dane
Białystok
Matteo Salvini
Nie pozwalał migrantom zejść na ląd. Sąd zdecydował w sprawie Salviniego
Świat
Moskwa. Plac Czerwony
Miliardy na szali. Europa pod presją rosyjskiego odwetu
BIZNES
imageTitle
Cuda w bramce. Wyrównał rekord Guinnessa
EUROSPORT
Wsiadł do samochodu kuriera i odjechał
Kurier wyszedł ze sklepu i zobaczył, jak auto z paczkami odjeżdża
Białystok
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Ceny w dół, ale rachunki w górę
BIZNES
Wyrzutnia HIMARS w bazie wojskowej Al Udeid w Katarze, 2024 rok
Ogromny pakiet uzbrojenia dla Tajwanu. Pekin: całkowicie skazane na porażkę
Świat
Dwóch nastolatków bawiło się petardami
Eksplozja w domu. Nastolatkowie bawili się petardami
Poznań
imageTitle
Bohater Ukrainy wiązany z Rosją. Zełenski wydał dekret
EUROSPORT
Jelenia Góra, zabójstwo 11-latki
Pomoc dla młodzieży i nauczycieli po śmierci 11-letniej Danusi
Wrocław
Rutte i Nawrocki
Sekretarz generalny NATO u prezydenta Nawrockiego
Polska
10 Gruzinów deportowanych z Polski
10 Gruzinów deportowanych z Polski. "Stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa"
Polska
Policja zatrzymała 41-latkę
Firma wypowiedziała umowę leasingu, kobieta auta nie oddała
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Delegacja Nawrockiego bez przedstawiciela MSZ? Wiceminister komentuje
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica