Wypadek autokaru w Szwajcarii. Są zabici i ranni
Do wypadku doszło w czwartek między miejscowościami Susch i Zernez w kantonie Gryzonia. Służby nie poinformowały na razie o okolicznościach zdarzenia.
Holendrzy na pokładzie
Autokar należał do holenderskiej firmy turystycznej Oad, która oferuje wycieczki po całej Europie.
Rzeczniczka Holenderskiego Stowarzyszenia Firm Turystycznych (ANVR) przekazała, że jechało nim 48 pasażerów. - To holenderscy klienci Oad. Nie możemy jeszcze podać, ile osób zginęło lub zostało rannych - powiedziała holenderskiej gazecie "De Telegraaf".
W Zernez znajduje się wejście do Szwajcarskiego Parku Narodowego o powierzchni około 170 kilometrów kwadratowych, gdzie turyści mogą korzystać ze szlaków pieszych o długości około 100 kilometrów.
Źródło: PAP, Reuters