Świat Wypadek autokaru w Szwajcarii. Są zabici i ranni Oprac. Filip Czerwiński |

Susch w Szwajcarii Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Google Maps

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do wypadku doszło w czwartek między miejscowościami Susch i Zernez w kantonie Gryzonia. Służby nie poinformowały na razie o okolicznościach zdarzenia.

Holendrzy na pokładzie

Autokar należał do holenderskiej firmy turystycznej Oad, która oferuje wycieczki po całej Europie.

Rzeczniczka Holenderskiego Stowarzyszenia Firm Turystycznych (ANVR) przekazała, że jechało nim 48 pasażerów. - To holenderscy klienci Oad. Nie możemy jeszcze podać, ile osób zginęło lub zostało rannych - powiedziała holenderskiej gazecie "De Telegraaf".

W Zernez znajduje się wejście do Szwajcarskiego Parku Narodowego o powierzchni około 170 kilometrów kwadratowych, gdzie turyści mogą korzystać ze szlaków pieszych o długości około 100 kilometrów.