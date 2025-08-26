Grimselpass, przełęcz w Alpach Berneńskich w Szwajcarii (nagranie archiwalne) Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Trwa akcja poszukiwawcza, to są bardzo wysokie góry, dookoła tej miejscowości są czterotysięczniki, to są najwyższe Alpy - powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński, cytowany przez RMF FM. Z informacji dziennikarza stacji wynika, że wykwalifikowani alpiniści i ratownicy przeszukują obecnie masyw Weissmies.

Polacy zaginęli w Alpach

Portal radia przekazał, że poszukiwani Polacy to mężczyźni w wieku 76 i 52 lat, którzy chodzili po górach w regionie kantonu Valais, gdzie zeszła lawina skalna. Ich poszukiwania trwają od 22 sierpnia. - Ostatni kontakt z bratem miałam ponad tydzień temu, w poniedziałek - powiedziała reporterowi radia RMF FM siostra jednego z zaginionych.

Redakcja portalu tvn24.pl zwróciła się do konsulatu RP w Bernie w sprawie zaginięcia Polaków. Do chwili publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.