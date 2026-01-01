- Około godziny 1.30 doszło do wypadku w Crans-Montana. Zaopiekowano się rannymi. Potwierdzam, że są ofiary śmiertelne - powiedział portalowi Rhonefm rzecznik policji kantonu Valais, Gaetan Lathion.
Telewizja Sky News, powołując się na źródła policyjne, poinformowała, że zginęło co najmniej 10 osób, a 10 innych zostało rannych.
Wybuch nastąpił w barze La Constellation. Według wstępnych danych prawdopodobną przyczyną mogło być użycie środków pirotechnicznych.
W chwili wybuchu w barze przebywało ponad 100 osób – poinformował rzecznik policji.
BBC podało, że wciąż jest nieznana narodowość poszkodowanych, przyczyna eksplozji i dokładna liczba osób, przebywających wówczas w lokalu.
Przyczyną mogło być użycie środków pirotechnicznych
Jak podało kilka źródeł, na które powołał się portal Rhonefm, w środku nocy w sylwestra doszło do jednej lub kilku eksplozji, na skutek czego wybuchł pożar.
W celu przetransportowania rannych zmobilizowano kilka śmigłowców. Jeden ze świadków powiedział portalowi, że z miasta Sion wysłano "niesprecyzowaną liczbę" karetek pogotowia.
Obszar, gdzie doszło do tragicznego zdarzenia, został całkowicie zamknięty, a nad Crans-Montana wprowadzono strefę zakazu lotów.
Autorka/Autor: js, tas/akr
Źródło: PAP, Reuters, BBC
Źródło zdjęcia głównego: Kantonspolizei Wallis