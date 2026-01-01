Eksplozja w kurorcie narciarskim Crans-Montana w Szwajcarii Źródło: TVN24

- Około godziny 1.30 doszło do wypadku w Crans-Montana. Zaopiekowano się rannymi. Potwierdzam, że są ofiary śmiertelne - powiedział portalowi Rhonefm rzecznik policji kantonu Valais, Gaetan Lathion.

Telewizja Sky News, powołując się na źródła policyjne, poinformowała, że zginęło co najmniej 10 osób, a 10 innych zostało rannych.

Wybuch nastąpił w barze La Constellation. Według wstępnych danych prawdopodobną przyczyną mogło być użycie środków pirotechnicznych.

W chwili wybuchu w barze przebywało ponad 100 osób – poinformował rzecznik policji.

BBC podało, że wciąż jest nieznana narodowość poszkodowanych, przyczyna eksplozji i dokładna liczba osób, przebywających wówczas w lokalu.

Miejscowość Crans-Montana w Szwajcarii

Przyczyną mogło być użycie środków pirotechnicznych

Jak podało kilka źródeł, na które powołał się portal Rhonefm, w środku nocy w sylwestra doszło do jednej lub kilku eksplozji, na skutek czego wybuchł pożar.

Źródło: Google Maps

W celu przetransportowania rannych zmobilizowano kilka śmigłowców. Jeden ze świadków powiedział portalowi, że z miasta Sion wysłano "niesprecyzowaną liczbę" karetek pogotowia.

Obszar, gdzie doszło do tragicznego zdarzenia, został całkowicie zamknięty, a nad Crans-Montana wprowadzono strefę zakazu lotów.

