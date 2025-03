"Czas iluzji już minął". Wezwanie von der Leyen

We wtorek w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat obronności. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że po zakończeniu zimnej wojny Europa zaniedbała swoje bezpieczeństwo, bo "niektórzy wierzyli, że Rosję można zintegrować z europejską architekturą ekonomiczną i bezpieczeństwa", a inni "mieli nadzieję, że będziemy mogli bezterminowo polegać na ochronie Ameryki". - I tak obniżyliśmy gardę, obniżyliśmy nasze wydatki na obronę z rutynowo średnio ponad trzech procent (PKB) do mniej niż połowy tej kwoty - mówiła von der Leyen.

"Kreml wydaje więcej niż cała Europa razem wzięta"

Podkreśliła, że jej pięciopunktowy plan dozbrajania UE , który przedstawiła przywódcom 27 państw członkowskich na szczycie w Brukseli 6 marca , ma na celu zmianę tej sytuacji. - Jego logika jest prosta: chcemy pociągnąć za każdą dźwignię finansową, jaką mamy, aby wzmocnić i przyspieszyć naszą produkcję obronną. Dzięki temu możemy zmobilizować do 800 miliardów euro - powiedziała.

"Musimy inwestować więcej i szybciej"

Głos w europarlamencie zabrał też przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Nawiązując do uzgodnień ze szczytu dotyczących rozwoju przemysłu obronnego, stwierdził, że Europa "nie rzuca słów na wiatr" i realizuje to, do czego się zobowiązała.