Unia Europejska nie prowadzi "prowojennej polityki", a żadna dyskusja o Ukrainie nie może być prowadzona bez jej udziału - tak przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel odpowiada na list Viktora Orbana, w którym premier Węgier namawia do wznowienia kontaktów z Moskwą.

W odpowiedzi wysłanej we wtorek, Michel podkreślił, że Węgry, które obecnie sprawują przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, nie mają mandatu do reprezentowania Unii na forum międzynarodowym. "Wyjaśniłem to jeszcze przed pana wizytą w Moskwie" - zwrócił uwagę Orbanowi.