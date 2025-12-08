Logo strona główna
Świat

Szef Rady Europejskiej o nowej strategii USA. "Sojusznicy nie grożą ingerencjami"

Donald Trump
Magdalena Górnicka-Partyka: Trump będzie działał aktywnie na rzecz wspierania ruchów eurosceptycznych
Źródło: TVN24
Jeśli jesteśmy sojusznikami, to musimy w ten sposób się zachowywać. A sojusznicy nie grożą ingerencjami w wewnętrzną politykę i wybory pozostałych sojuszników - mówił przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, komentując nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego USA. Jego zdaniem Europa powinna również przejąć od Stanów Zjednoczonych przywództwo w NATO.

W poniedziałek Antonio Costa zainaugurował coroczną konferencję think tanku Instytutu Jacques'a Delorsa. W swoim wystąpieniu mówił między innymi, że "wyraźnie widać, że przemówienie wiceprezydenta USA J.D. Vance'a w czasie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w lutym tego roku oraz wpisy prezydenta Donalda Trumpa stały się oficjalną doktryną Stanów Zjednoczonych."

"My się martwimy, a Rosjanie się cieszą"
"My się martwimy, a Rosjanie się cieszą"

Polska

Szef Rady Europejskiej zauważył, że wyraźnie widać, iż Europa i USA nie dzielą tej samej wizji międzynarodowego porządku. Jak dodał, "Europejczycy nadal są zwolennikami multilateralizmu, wierzą w porządek międzynarodowy oparty na nienaruszalnych zasadach, wierzą w naukę, w wolność naukową i nie ignorują globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne".

- Stany Zjednoczone nie wierzą już w multilateralizm, nie wierzą nawet w porządek międzynarodowy oparty na zasadach i uważają, że zmiana klimatu to kłamstwo. Dlatego mamy różne wizje świata - ocenił Costa.

Przewodniczący RE: sojusznicy sobie nie grożą

W piątek opublikowano nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego USA. Zdaniem Antoniego Costy nadal przedstawia ona Europę jako sojusznika. - Ale jeśli jesteśmy sojusznikami, to musimy w ten sposób się zachowywać. A sojusznicy nie grożą ingerencjami w wewnętrzną politykę i wybory pozostałych sojuszników - powiedział Costa, dodając, że UE "nie może zaakceptować gróźb dotyczących ingerencji USA w życie polityczne Europy".

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa
Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa
Źródło: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Costa dodał, że USA nie mogą decydować za obywateli Europy, które wybory polityczne są dobre, a które złe, nie mogą też narzucać swojej wizji wolności słowa. - Nasza historia nauczyła nas, że nie ma wolności słowa bez wolności informacji - powiedział szef Rady, dodając, że nigdy nie będzie wolności słowa, "jeśli wolność informacji obywateli zostanie poświęcona w obronie technooligarchów Stanów Zjednoczonych".

Przewodniczący RE ocenił, że w 2027 roku Europa powinna zastąpić Stany zjednoczone, jeśli chodzi o przywództwo w NATO. - Musimy to zrobić, jeśli chcemy utrzymać silną pozycję na międzynarodowej scenie. Musimy też być silni wewnętrznie, dlatego do 2028 roku musimy pogłębić nasz jednolity rynek - powiedział.

Autorka/Autor: ms/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GRAEME SLOAN / POOL

