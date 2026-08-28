Świat Co szef CIA robił w Moskwie? "NYT" o "ponurej ocenie" Oprac. Maciej Wacławik |

Okolice Kremla po przylocie do Moskwy szefa CIA Johna Ratcliffe'a Źródło wideo: ВЧК-ОГПУ Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SERGEI ILNITSKY

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Analitycy CIA od dawna wątpili, czy doradcy Władimira Putina przedstawiali rosyjskiemu przywódcy prawdziwy obraz wojny w Ukrainie i jej skutków - przekazał nowojorski dziennik. Stąd też niektórzy z nich mieli mieć nadzieję, że taka wiadomość, bezpośrednio od szefa służby wywiadowczej, będzie dla Putina, byłego KGB-isty, bardziej wiarygodna. Jak podał "NYT", podczas spotkania z szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Aleksandrem Bortnikowem John Ratcliffe miał przekazać "ponurą" ocenę wojny i wezwać do zawarcia układu, nie wysunął jednak żadnych gróźb na temat potencjalnych konsekwencji dla Rosji, jeśli Moskwa nie wysłucha wezwań Waszyngtonu.

Wizyta szefa CIA. Negocjacje czy ostrzeżenie

"NYT" przedstawia wizytę Ratcliffe'a jako element starań administracji prezydenta Donalda Trumpa, by wznowić negocjacje dotyczące zakończenia wojny, gdyż te znalazły się w impasie. Mimo powszechnego początkowo poglądu w Białym Domu, że Ukraina przegra wojnę, "stało się coraz bardziej jasne, że nie podda się", nawet przy mniejszym wsparciu ze strony USA - pisze dziennik.

Doniesienia gazety zdają się być sprzeczne z wcześniejszymi informacjami "The Wall Street Journal" i portalu Politico, według których wizyta Ratcliffe'a służyła przekazaniu władzom Rosji ostrzeżenia przed próbą ataków na państwa bałtyckie. Prezydent Trump w jednym z wywiadów zapewnił, że "w ogóle nie martwi się o to", iż Rosja mogłaby zaatakować któreś z państw NATO.

Kulisy lądowania w Moskwie

O wizycie szefa CIA w Moskwie media donosiły we wtorek. John Ratcliffe miał przylecieć do stolicy Rosji na pokładzie wojskowego samolotu transportowego C-17 Globemaster, lądując wcześniej w Rydze. W środę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że doszło do wizyty, która dotyczyła "kontaktów między służbami bezpieczeństwa".

W zeszłym miesiącu Ratcliffe "dosadnie" wypowiadał się na temat rosyjskich strat w wojnie z Ukrainą - przypomniał "NYT" w czwartek. Szef CIA zauważył między innymi, że przewidywana długość życia rosyjskiego żołnierza na linii frontu wynosi mniej niż 35 minut, a Rosja zyskała zaledwie około jednego procenta ukraińskiego terytorium w ciągu 18 miesięcy od objęcia przez niego stanowiska w Centralnej Agencji Wywiadowczej. Przed moskiewskim spotkaniem z Bortnikowem Ratcliffe rozmawiał ze swoimi ukraińskimi odpowiednikami, zapewniając ich, że będzie badał stanowisko Kremla, a nie dokonywał ustępstw w imieniu Ukraińców - podaje "NYT".

Redagował AM