Świat

Nadzieja na szybkie spotkanie? Ta decyzja "może ją rozwiać"

Władimir Putin, Donald Trump
Pisarska o spotkaniu Trump-Putin w Budapeszcie: to pokazuje, że Europa nie ma kontroli
Źródło: TVN24
Spotkanie szefa amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio z jego rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem zostało tymczasowe zawieszone - podało CNN, powołując się na urzędnika Białego Domu. Zdaniem amerykańskiej stacji telewizyjnej ta decyzja "może rozwiać" nadzieję szybkiego zorganizowania planowanego szczytu Trump-Putin.
Kluczowe fakty:
  • Od ostatniego spotkania Trumpa z Putinem na Alasce minęły ponad dwa miesiące. Zakończyło się ono bez porozumienia, mimo że obaj przywódcy chwalili się postępami.
  • Kolejne rozmowy przywódców Rosji i USA planowane są w sprzyjającym Kremlowi Budapeszcie.
  • Poprzedzające je spotkanie szefów amerykańskiej i rosyjskiej dyplomacji zostało tymczasowe zawieszone, co może wpłynąć na termin szczytu Trump-Putin - donosi stacja CNN.
  Więcej o amerykańskim prezydencie i polityce USA w programie Michała Sznajdera "Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera" w TVN24+.

Po rozmowie z Władimirem Putinem prezydent USA Donald Trump powiedział w miniony czwartek, że uzgodnili, iż w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie doradców wysokiego szczebla. "Pierwsze spotkania (ze strony) Stanów Zjednoczonych będą prowadzone przez Sekretarza Stanu Marco Rubio wraz z innymi wyznaczonymi osobami"– napisał prezydent na własnej platformie społecznościowej Truth Social.

Jednak oczekiwane spotkanie Rubio z jego rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem zostało tymczasowo zawieszone - przekazał stacji CNN urzędnik z Białego Domu. Nie jest jasne, dlaczego spotkanie nie odbędzie się w tym tygodniu. Jedno ze źródeł podało, że szefowie rosyjskiej i amerykańskiej dyplomacji mieli rozbieżne oczekiwania co do ewentualnego zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Zdaniem amerykańskiej stacji szanse na szybkie spotkanie Trump-Putin w Budapeszcie "mogą się rozwiać".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rozmowa Rubio z Ławrowem

Rubio i Ławrow rozmawiali w poniedziałek przez telefon. Omówili "kolejne kroki" - wynika z informacji resortu spraw zagranicznych USA. Rubio "podkreślił znaczenie nadchodzących spotkań jako okazji dla Moskwy i Waszyngtonu do współpracy w dążeniu do trwałego rozwiązania wojny rosyjsko-ukraińskiej, zgodnie z wizją prezydenta Trumpa".

Kreml z kolei określił rozmowę jako "konstruktywną dyskusję", w trakcie której poruszono temat "możliwych konkretnych kroków, mających na celu wdrożenie ustaleń" Trumpa i Putina osiągniętych podczas ich zeszłotygodniowej rozmowy.

Źródło zaznajomione ze sprawą powiedziało jednak CNN, że po rozmowie telefonicznej Rubio z Ławrowem urzędnicy uznali, że stanowisko Rosji nie ewoluowało wystarczająco poza maksymalistyczne żądania. Na razie, jak podało źródło, Rubio prawdopodobnie nie zarekomenduje spotkania Putina z Trumpem w przyszłym tygodniu. Szefowie rosyjskiej i amerykańskiej dyplomacji mogą ponownie rozmawiać w tym tygodniu telefonicznie.

Rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie

Prezydent USA wielokrotnie obiecywał, że przerwie wojnę w Ukrainie. W kampanii wyborczej mówił, że po objęciu władzy "zrobiłby to w 24 godziny". Jak sam później przyznał jest to "trudniejsze niż myślał". Według analityków dla Trumpa najważniejsze jest szybkie zakończenie konfliktu, zmniejszenie zaangażowania USA oraz przerzucenie większej odpowiedzialności na Europę.

Amerykański prezydent publicznie zaapelował do Kijowa i Moskwy o "natychmiastowe zaprzestanie wojny". - Trzeba trzymać się linii frontu, gdziekolwiek ona jest. W przeciwnym razie jest to zbyt skomplikowane. Nigdy nie da się tego rozgryźć. Trzeba się zatrzymać na linii frontu – powiedział Trump dziennikarzom w sobotę.

Z kolei w wywiadzie dla amerykańskiej prawicowej stacji Fox News stwierdził, że Rosja zatrzyma jakąś część terytorium Ukrainy. W trakcie ostatniego spotkania z prezydentem Ukrainy miał próbować zmusić Zełenskiego, aby przyjął propozycję Władimira Putina w sprawie oddania Rosji Donbasu - podał "Financial Times". 

- Prezydent Trump konsekwentnie dążył do znalezienia pokojowego i dyplomatycznego rozwiązania, które zakończy tę bezsensowną wojnę i powstrzyma zabijanie – powiedziała CNN zastępczyni rzeczniczki prasowej Białego Domu Anna Kelly. - Odważnie angażował obie strony i zrobi wszystko, co w jego mocy, aby osiągnąć pokój - zapewniała.

pc

Autorka/Autor: os/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: GAVRIIL GRIGOROV/EPA/PAP

Donald TrumpUSAWładimir PutinWojna w UkrainieUkrainaRosjaWołodymyr Zełenski
