Termin ważności szczepionki przeciw COVID-19 wydłużony. Po raz kolejny

Amerykańska Agencja do spraw Żywności i Leków (FDA) przychyliła się w środę do stanowiska firmy Johnson & Johnson w sprawie terminu przydatności do stosowania szczepionki Jenssen przeciwko COVID-19. Zgodziła się, że okres przechowywania preparatu może być wydłużony z 4,5 do 6 miesięcy. Warunkiem jest trzymanie go w odpowiedniej temperaturze. Nowe postanowienie daje więcej czasu na wykorzystanie dawek, które już znajdują się w aptekach, szpitalach i klinikach.