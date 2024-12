Sojusznicy opuścili gardę, iluzja zwycięstwa prysła. "Nic nie trwa wiecznie"

Wielu sądziło, że krwawa wojna domowa w Syrii ostatecznie dobiegła końca, a Baszar al-Asad wyszedł z niej zwycięsko. To złudzenie było powszechne, mimo że duże części kraju wciąż były kontrolowane przez kurdyjskie milicje (wspierane przez USA) oraz sunnickie frakcje (wspierane przez Turcję ), Hezbollah, Iran i Rosja dalej wspierały reżim w Damaszku, Stany Zjednoczone kontrolowały obszary we wschodniej Syrii, Izrael przeprowadzał ataki powietrzne, "kiedykolwiek i gdziekolwiek uważał za stosowne", a Państwo Islamskie , choć poniosło klęskę, nadal dokonywało ataków terrorystycznych - zwraca uwagę stacja.

"To, że rząd w Damaszku nie upadł samo w sobie wydawało się osiągnięciem" - pisze CNN. Jak dodaje, była to jednak jedynie iluzja zwycięstwa.

Ofensywa rebeliantów

W sobotni wieczór, gdy rebelianci zbliżali się do miasta Hama, syryjskie media społecznościowe zalały doniesienia o załamaniu się sił rządowych w północnej części kraju. To właśnie w Hamie na początku 1982 roku, ojciec Baszara - Hafiz al-Asad - brutalnie stłumił powstanie Braci Muzułmanów. Prowincja znajdowała się we władaniu sił rebelianckich do 2016 roku, ale wówczas zostały z niej wyparte przez syryjskiego wojsko.