Syryjskie media: Izraelczycy zaatakowali port Latakia

Izraelskie naloty na takie cele w Syrii jak port w Latakii należą do rzadkości. Najczęściej Izrael atakuje w tym kraju obiekty należące do wspieranych przez Iran milicji szyickich bądź wykorzystywanych przez libański Hezbollah. Regularnie są ostrzeliwane i atakowane przez izraelskie lotnictwo bazy szkoleniowe położone w pobliżu okupowanych przez Izrael Wzgórz Golan. Władze Izraela twierdzą, że nie pozwolą, by Syria stała się przyczółkiem i bazą wypadową dla Iranu - wroga numer jeden Izraela.