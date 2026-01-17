Pizzeria w Rzymie Źródło: Reuters Archive

Światowy Dzień Pizzy został ustanowiony w 2017 roku przez Stowarzyszenie Oryginalnej Pizzy Neapolitańskiej. Na jego obchody wybrano uroczystość świętego Antoniego Opata, która przypada 17 stycznia. Według tradycji opanował on ogień i dlatego jest patronem piekarzy.

Dzień pizzy we Włoszech

W tym dniu we Włoszech, jak codziennie, pracują tysiące pieców do pieczenia pizzy, która tego dnia króluje w lokalach gastronomicznych oraz w mediach. Włosi rozpalają też ogniska ku czci świętego Antoniego.

Pizza neapolitańska, rzymska, z takimi luksusowymi dodatkami, jak trufle, z wysokim brzegiem albo bardzo cienka - te wszystkie odmiany celebrowane są w całym kraju. Celem obchodów jest promocja pizzy jako elementu światowego dziedzictwa.

W tym roku świętowanie Światowego Dnia Pizzy ma szczególny charakter, bo odbywa się ponad miesiąc po tym, gdy włoska kuchnia została wpisana przez UNESCO na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Pizza "na 8"

Znany neapolitański pizzaiolo (mistrz w pieczeniu pizzy) Antonio Esposito z okazji święta przywrócił bardzo stary zwyczaj, który w przeszłości utrwalił się w wielu pizzeriach miasta pod Wezuwiuszem. Osoby, które w danej chwili miały kłopoty z pieniędzmi, prosiły o "pizzę na 8". Zgodnie z tą praktyką mogły za nią zapłacić po ośmiu dniach.

W ojczyźnie pizzy obroty tej branży to około 15 miliardów euro rocznie. Należy do niej ponad 50 tysięcy pizzerii, w których pracuje kilkaset tysięcy osób. Codziennie wypiekanych jest 8 milionów pizz. 70 procent z nich ma sos pomidorowy. Dane te podało z okazji sobotniego święta biuro zajmujące się społeczno-ekonomicznymi badaniami najsłynniejszego włoskiego wypieku.

Z analiz rynku wynika, że średnia krajowa cena najpopularniejszej margherity, wybieranej przez 60 procent klientów, wynosi 7 euro.

Jak odnotowano, wzrosła ona ostatnio tylko nieznacznie mimo dużych podwyżek cen jej składników, przede wszystkim oliwy i mozzarelli.

