Świat

Pizza "na 8". Do Neapolu wrócił stary zwyczaj

Światowy Dzień Pizzy we Włoszech
Pizzeria w Rzymie
Źródło: Reuters Archive
W sobotę przypada Światowy Dzień Pizzy. Włosi celebrują święto miesiąc po tym, jak ich kuchnia została wpisana przez UNESCO na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Z tej okazji znany neapolitański pizzaiolo Antonio Esposito przywrócił stary zwyczaj, który umożliwia zakup pizzy "z odroczoną płatnością".

Światowy Dzień Pizzy został ustanowiony w 2017 roku przez Stowarzyszenie Oryginalnej Pizzy Neapolitańskiej. Na jego obchody wybrano uroczystość świętego Antoniego Opata, która przypada 17 stycznia. Według tradycji opanował on ogień i dlatego jest patronem piekarzy.

Dzień pizzy we Włoszech

W tym dniu we Włoszech, jak codziennie, pracują tysiące pieców do pieczenia pizzy, która tego dnia króluje w lokalach gastronomicznych oraz w mediach. Włosi rozpalają też ogniska ku czci świętego Antoniego.

Pizza neapolitańska, rzymska, z takimi luksusowymi dodatkami, jak trufle, z wysokim brzegiem albo bardzo cienka - te wszystkie odmiany celebrowane są w całym kraju. Celem obchodów jest promocja pizzy jako elementu światowego dziedzictwa.

Światowy Dzień Pizzy we Włoszech
Światowy Dzień Pizzy we Włoszech
Źródło: PAP/EPA/CIRO FUSCO

W tym roku świętowanie Światowego Dnia Pizzy ma szczególny charakter, bo odbywa się ponad miesiąc po tym, gdy włoska kuchnia została wpisana przez UNESCO na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Pizza "na 8"

Znany neapolitański pizzaiolo (mistrz w pieczeniu pizzy) Antonio Esposito z okazji święta przywrócił bardzo stary zwyczaj, który w przeszłości utrwalił się w wielu pizzeriach miasta pod Wezuwiuszem. Osoby, które w danej chwili miały kłopoty z pieniędzmi, prosiły o "pizzę na 8". Zgodnie z tą praktyką mogły za nią zapłacić po ośmiu dniach.

Światowy Dzień Pizzy we Włoszech
Światowy Dzień Pizzy we Włoszech
Źródło: PAP/EPA/CIRO FUSCO

W ojczyźnie pizzy obroty tej branży to około 15 miliardów euro rocznie. Należy do niej ponad 50 tysięcy pizzerii, w których pracuje kilkaset tysięcy osób. Codziennie wypiekanych jest 8 milionów pizz. 70 procent z nich ma sos pomidorowy. Dane te podało z okazji sobotniego święta biuro zajmujące się społeczno-ekonomicznymi badaniami najsłynniejszego włoskiego wypieku.

Z analiz rynku wynika, że średnia krajowa cena najpopularniejszej margherity, wybieranej przez 60 procent klientów, wynosi 7 euro.

Jak odnotowano, wzrosła ona ostatnio tylko nieznacznie mimo dużych podwyżek cen jej składników, przede wszystkim oliwy i mozzarelli.

Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CIRO FUSCO

WłochypizzaNeapol
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica