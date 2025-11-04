Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zgromadzili się na pogrzebie, nadleciały drony. Nie żyje kilkadziesiąt osób

shutterstock_1837797184 Żołnierz z karabinem maszynowym i flagą Sudanu na mundurze wojskowym
Sudańczycy uciekający przed przemocą w Al-Faszir w mieście Tawila
Źródło: Reuters
W wyniku ataku dronowego podczas pogrzebu w środkowym Sudanie zginęło co najmniej 40 osób - poinformowało BBC, powołując się na lokalne władze i aktywistów. O nalot oskarżone zostały walczące z rządem paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF).
Kluczowe fakty:
  • Wojna domowa trawi Sudan od ponad dwóch lat. Przez nią życie straciło już ponad 40 tysięcy osób, a prawie połowa z 50 milionów mieszkańców cierpi z powodu głodu.
  • RSF zostało oskarżone we wtorek o kolejny atak na cywilów.
  • Według Biura Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego, działania tej paramilitarnej organizacji "mogą stanowić zbrodnie wojenne".

Do ataku doszło we wtorek w pobliżu sudańskiego miasta Al-Ubajjid, stolicy stanu Kordofan Północny, gdy żałobnicy zgromadzili się w namiocie.

Według informacji BBC, która powołała się na lokalne władze i aktywistów, zginęło co najmniej 40 osób. Wiele z nich zmarło w wyniku odniesionych ran, zanim dotarły do szpitala. O atak oskarżone zostały walczące z armią sudańską Siły Szybkiego Wsparcia (RSF), które dotychczas nie odniosły się do tej sytuacji.

Miasto Al-Ubajjid obecnie kontrolowane jest przez sudańskie wojsko. Znajduje się w strategicznym miejscu łączącym stolicę Chartum z zachodnim regionem Darfur, którego stolicę, Al-Faszir, rebelianci zdobyli po wielu miesiącach oblężenia pod koniec października. W tym samym czasie RSF zajęły również miasto Bara, znajdujące się o 30 kilometrów na północ od Al-Ubajjid. Po tych wydarzeniach do stolicy Kordofanu Północnego uciekło około 20 tysięcy osób.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mniej uchodźców niż zwykle. To bardzo zły znak

Mniej uchodźców niż zwykle. To bardzo zły znak

Zabito wszystkie pacjentki. 460 ofiar w szpitalu położniczym

Zabito wszystkie pacjentki. 460 ofiar w szpitalu położniczym

Wojna domowa w Sudanie

W poniedziałek Biuro Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) wydało oświadczenie, w którym oceniło, że okrucieństwa popełniane przez paramilitarne RSF w regionie Darfur "mogą stanowić zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości".

Podkreślono, że trybunał posiada jurysdykcję ws. zbrodni popełnionych w konflikcie w Darfurze, zgodnie z rezolucją nr 1593 z 2005 roku Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Dodano, że obecnie trwają prace nad zgromadzeniem i zabezpieczeniem dowodów zbrodni popełnianych przez RSF w niedawno zdobytej stolicy regionu, Al-Faszir.

"Widziałem to wszystko i więcej". Tragiczne sceny po ataku dronów na obóz
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Widziałem to wszystko i więcej". Tragiczne sceny po ataku dronów na obóz

Wojna w Sudanie wybuchła w kwietniu 2023 roku, kiedy sudańskie wojsko i Siły Szybkiego Wsparcia, niegdyś sojusznicy, zwróciły się przeciwko sobie. Doprowadziło to do wybuchu przemocy na masową skalę.

Sudan
Sudan. Kryzys humanitarny w związku z wojną domową
Źródło: Reuters/UNICEF

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w wyniku walk w Sudanie zginęło już co najmniej 40 tysięcy osób, choć prawdopodobnie to zaniżona liczba. ONZ szacuje, że prawie 12 milionów Sudańczyków zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, w tym 4,2 miliona schroniło się w sąsiednich krajach. Światowy Program Żywnościowy wyliczył we wrześniu, że 24,6 miliona Sudańczyków, czyli około połowa 50 milionowej populacji, cierpi z powodu dotkliwych niedoborów żywności.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/akr

Źródło: PAP, BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
SudanDronyAfryka
Czytaj także:
Noc, mglisto
W części kraju będzie mglisto
METEO
imageTitle
Trudne rywalki na drodze Polek. Rozlosowano grupy Ligi Narodów
Najnowsze
cpk1
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o CPK
BIZNES
Strażnicy miejscy zatrzymali nożownika
Groził przechodniom nożem. Został obezwładniony
WARSZAWA
Pożar lakierni w Łężycach
Płonie lakiernia. W hali są zbiorniki z ropą
Trójmiasto
Nie ufaj chatbotom
Papież żyje, choć umarł, a Putina wybrano demokratycznie. (Nie)prawda chatbotów
KONKRET24
Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe (zdjęcie ilustracyjne)
Pacjent podłożył ratowniczce nogę, pacjentka gryzła i kopała
Katowice
Zohran Mamdani
Trump: każdy Żyd, który na niego głosuje, jest głupim człowiekiem
Świat
imageTitle
Federacja wzięła się za paszporty. Kolejny kolarz zawieszony
EUROSPORT
shutterstock_2679202033
Chcą zamknąć mieszkania dla turystów. Dziesiątki tysięcy osób do zwolnienia
BIZNES
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
Debata "Motoryzacja po chińsku" już jutro w TVN24+
Polska
Zdjęcia ze spotkania Donalda Truma z Xi Jinpingiem
Te zdjęcia w Chinach usunięto. Pokazał je Biały Dom
Świat
Dymiące kominy, zachód słońca
Przekroczenie niebezpiecznej granicy. Alarmujący raport ONZ
METEO
Zderzenie ambulansu z samochodem osobowym (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie karetki z autem osobowym. Dwie osoby trafiły do szpitala
Łódź
Maria Zacharowa skomentowała zaproszenie Cichanouskiej na spotkanie unijnych ministrów
"Wulgarny" komentarz rzeczniczki Kremla po tragedii w Rzymie. Jest reakcja
Świat
imageTitle
Rozczarowanie w Nankinie. O'Sullivan już poza turniejem
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Zełenski z apelem do Trumpa. "Musimy"
Świat
Ruiny kaplicy św. Jerzego w Goleniowie
Radni nazwali skwer, prokuratura o "rażącym naruszeniu prawa"
Szczecin
Żurek i Szłapka
"Mało? Spokojnie, to dopiero początek"
Polska
10 listopada urzędnicy mają wolne (zdj. ilustracyjne)
W poniedziałek zamknięte będą urzędy. Z jednym wyjątkiem
WARSZAWA
Niebezpieczny manewr kierowcy skody w Pęcicach
Uciekał przed policjantami, w aucie była jego 7-letnia córka. Usłyszał zarzuty
WARSZAWA
Kontrowersyjny plakat Marszu Polaków we Wrocławiu
Urzędnicy zawiadomili prokuraturę w sprawie plakatu promującego Marsz Polaków
Wrocław
To już 40 lat. O przeszczepie serca, który ratuje życie pacjentów
"Transplantacja serca musi stać się rutynowym zabiegiem, mówił prof. Religa i stała się"
Zdrowie
Tajfun na Filipinach
Śmigłowiec runął, zginęło sześć osób
METEO
imageTitle
Gauff tym razem prawie bezbłędna. Paolini bez szans na awans
EUROSPORT
forum-1050258041
"Powstań, Sir Davidzie Beckhamie". Tytuł rycerski dla byłego piłkarza
Świat
imageTitle
Ten punkt przejdzie do historii PlusLigi
Najnowsze
Pijany rowerzysta jechał Wisłostradą pod prąd (zdj. ilustracyjne)
Rowerem pod prąd na Wisłostradzie
WARSZAWA
Manifestacja górników i hutników w Katowicach
Górnicy i hutnicy wyszli na ulice. "Walczymy, żeby Śląsk nie umarł"
Katowice
Jarosław Kaczyński w sądzie
Brejza kontra Kaczyński w sądzie. Będzie ciąg dalszy
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica