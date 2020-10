Przełomowe porozumienie w Dżubie. "Polska wspiera władze i naród sudański"

Porozumienie ma na celu rozwiązanie trwającego na południu Sudanu od dziesięcioleci konfliktu, w wyniku którego miliony osób zostało wysiedlonych, a setki tysięcy zabitych - pisze Reuters. Po secesji bogatego w ropę naftową Sudanu Południowego w 2011 roku, kryzys ekonomiczny w Sudanie wzmocnił falę protestów i doprowadził do obalenia el-Baszira. Priorytetem nowych władz było zakończenie konfliktu na południu i podpisanie porozumień pokojowych - zauważa agencja Reutera.

"Historyczne osiągnięcie"

Specjalny wysłannik USA do Sudanu i Sudanu Południowego Donald Booth ocenił, że "to historyczne osiągnięcie". Dodał, że niezbędne będzie zdecydowane i niezwłoczne wprowadzenie w życie wypracowanego porozumienia.

Oświadczenie w sprawie umowy wydało także polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. "MSZ z zadowoleniem odnotowuje porozumienie pokojowe podpisane dzisiaj w Dżubie pomiędzy rządem Sudanu a Sudańskim Frontem Rewolucyjnym. Polska wspiera władze i naród sudański na trudnej drodze transformacji i przemian demokratycznych" - podkreślono we wpisie resortu na Twitterze.

Traktat pokojowy zakłada pewną autonomię prowincji Nilu Błękitnego, Kordofanu Południowego i Kordofanu Zachodniego - wynika z informacji uzyskanych przez Associated Press. Dodatkowo siły rebeliantów mają zostać włączone do regularnych oddziałów armii sudańskiej. Prowincje te będą też przez 10 lat wspomagane dodatkowymi środkami w wysokości 750 milionów dolarów rocznie, a osoby przesiedlone będą mogły wrócić do swoich domów.