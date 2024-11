Raport, opublikowany 12 listopada na łamach czasopisma "Journal of American College Health", powstał w oparciu o ankietę, przeprowadzoną w latach 2007-2022 wśród ponad 483 tysięcy amerykańskich studentów studiów dziennych w wieku od 18. do 35. roku życia.

Kryzys, który wymaga "natychmiastowej uwagi"

Naukowcy ustalili, że osoby identyfikujące się jako LGBTQIA+, stanowią około jedną piątą wszystkich studentów, a jednocześnie prawie połowę osób doświadczających depresji na uczelniach wyższych. Wśród kluczowych czynników, które się do tego przyczyniają, wymieniono w raporcie doświadczenia dyskryminacji oraz brak poczucia przynależności. Studenci LGBTQIA+ byli dwukrotnie bardziej skłonni do szukania terapii niż ich rówieśnicy, ale także byli o połowę mniej skłonni do szukania wsparcia u członków rodziny.