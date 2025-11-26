Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

Strzały w okolicach Białego Domu. Żołnierze Gwardii Narodowej w krytycznym stanie

Żołnierze Gwardii Narodowej w Waszyngtonie po tym, jak w pobliżu Białego Domu padły strzały
Strzały w pobliżu Białego Domu. Relacja korespondenta "Faktów" TVN Marcina Wrony
Źródło: TVN24
Postrzeleni w okolicy Białego Domu dwaj żołnierze Gwardii Narodowej znajdują się w stanie krytycznym - poinformował szef FBI Kash Patel. Policja zatrzymała podejrzaną osobę.
Kluczowe fakty:
  • W środę niedaleko rezydencji amerykańskiego prezydenta w Waszyngtonie zatrzymany sprawca oddał strzały do dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej.
  • Donald Trump nie był narażony na niebezpieczeństwo. W trakcie tego zdarzenia przebywał w innym stanie USA.
  • Prezydent Trump zapowiedział, że domniemany sprawca "zapłaci wielką cenę".
  • Gubernator Wirginii Zachodniej pierwotnie przekazał, że żołnierze zmarli wskutek obrażeń. Później poinformował, że w sprawie ich stanu zdrowia otrzymuje "sprzeczne informacje".

Do zdarzenia doszło niedaleko Białego Domu. Policja w Waszyngtonie poinformowała, że strzały zostały oddane w miejscu znajdującym się dwie przecznice od rezydencji prezydenta USA. Poinformowała też, że jedna podejrzana osoba została zatrzymana. Donalda Trumpa nie ma w Waszyngtonie - pojechał na Florydę, by spędzić tam zbliżające się Święto Dziękczynienia.

Strzały w Waszyngtonie
Strzały w Waszyngtonie
Źródło: Google Maps

Dyrektor Federalnego Biura Śledczego (FBI) Kash Patel na briefingu prasowym w Waszyngtonie poinformował, że dwaj żołnierze Gwardii Narodowej znajdują się w szpitalu w stanie krytycznym. Zapewnił, że "wszyscy, którzy są odpowiedzialni za ten przeraźliwy akt przemocy, zostaną postawieni przed wymiarem sprawiedliwości".

Szef waszyngtońskiej policji Jeffrey Carroll przekazał, że zatrzymany domniemany sprawca jest na ten moment jedyną podejrzaną osobą w tej sprawie.

Strzały w Waszyngtonie. Trump o domniemanym sprawcy: zapłaci wielką cenę

"Zwierzę, które postrzeliło dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej, którzy znajdują się w osobnych szpitalach i są w stanie krytycznym, także zostało ciężko ranne. Ale bez względu na to zapłaci wielką cenę. Niech Bóg błogosławi naszą wspaniałą Gwardię Narodową oraz całe nasze wojsko i służby mundurowe" - napisał we wcześniejszym wpisie Donald Trump.

Przekazał, że "to są naprawdę wspaniali ludzie". "Ja, jako prezydent Stanów Zjednoczonych, i wszyscy związani z urzędem prezydenta, jesteśmy z wami" - dodał.

Żołnierze Gwardii Narodowej postrzeleni w pobliżu Białego Domu. Donald Trump zabrał głos
Źródło: TVN24

Gubernator Wirginii Zachodnia Patrick Morrisey przekazał początkowo, że pochodzący z tego stanu gwardziści zmarli wskutek odniesionych ran. Później poinformował, że otrzymał "sprzeczne informacje" w tej sprawie.

"Nasze modlitwy są z tymi dzielnymi żołnierzami, ich rodzinami i całą społecznością Gwardii Narodowej" - zaznaczył.

Gwardia Narodowa na ulicach Waszyngtonu

Sekretarz wojny Pete Hegseth przekazał, że w związku z wydarzeniami w Waszyngtonie, prezydent Trump zlecił mu, aby rozmieścił na ulicach Waszyngtonu dodatkowych 500 żołnierzy Gwardii Narodowej.

Jednostki Gwardii Narodowej stacjonują na terenie Waszyngtonu w Dystrykcie Kolumbii od sierpnia na polecenie Trumpa. Zostały tam wysłane w ramach ogłoszonej przez amerykańskiego prezydenta walki z przestępczością.

Sąd federalny w ubiegłym tygodniu uznał tę decyzję jako niezgodną z prawem. Wyrok ten został jednak zawieszony do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd apelacyjny.

Według agencji Reuters, około 2,2 tys. gwardzistów z różnych stanów stacjonuje w amerykańskiej stolicy.

pc

Autorka/Autor: sz/kg

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER

TAGI:
USA Waszyngton Biały Dom
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica