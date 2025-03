O świcie na domy spadły bomby. Wśród ofiar są kobiety i dzieci

Izrael wznowił naloty na Strefę Gazy Źródło: Reuters

Co najmniej 70 Palestyńczyków zginęło w czwartek w izraelskich nalotach na Strefę Gazy, dwa dni po tym, jak Izrael wznowił bombardowania enklawy - donosi Reuters, powołując się na palestyńskie ministerstwo zdrowia. Według Al-Dżaziry wśród ofiar są kobiety i dzieci.

Do nalotów doszło w czwartek o świcie. Ataki wymierzone były w kilka domów w północnych i południowych rejonach Strefy Gazy - informuje Reuters. Według portalu Times of Israel, zaatakowane zostały cele w Chan Junus, Rafah i innych miejscowościach w Strefie Gazy.

Reuters donosi, że w czwartkowych nalotach zginęło co najmniej 70 osób. Według Al-Dżaziry wśród ofiar są kobiety i dzieci. Times of Israel podkreśla, że niezależna weryfikacja danych nie jest możliwa, a ministerstwo zdrowia nie dzieli ofiar ataków na cywilów i poległych członków Hamasu oraz współpracujących z nim ugrupowań terrorystycznych.

Zniszczenia po izraelskim ostrzale w Strefie Gazy (zdjęcie z 19 marca) Źródło: HAITHAM IMAD/PAP

Przerwany rozejm

Izrael we wtorek wznowił naloty na Strefę Gazy. Od 19 stycznia obowiązywało zawieszenie broni. Negocjacje dotyczące przedłużenia rozejmu utknęły w impasie, obie strony zarzucają sobie wzajemnie łamanie umowy. W środę izraelskie wojsko poinformowało, że jego siły wznowiły działania naziemne w centralnej i południowej części palestyńskiej enklawy.

Reuters podaje, powołując się na palestyńskie władze, że od wtorku w nalotach zginęło 510 Palestyńczyków, z czego ponad połowa to kobiety i dzieci.

Zniszczenia w Strefie Gazy po izraelskich nalotach Źródło: PAP/EPA/HAITHAM IMAD

Izrael utrzymuje, że jego celem są bojownicy i infrastruktura terrorystyczna, a Hamas wykorzystuje palestyńską ludność cywilną jako żywe tarcze. Jak już zwróciły uwagę izraelskie media, obecnie Izrael stosuje nową taktykę, obierając za cel nie tylko wojskowe skrzydło Hamasu, ale również jego cywilnych przedstawicieli wysokiego szczebla. Wśród celów wojny, rozpoczętej po ataku Hamasu na Izrael w 2023 r., premier Benjamin Netanjahu wymienił uniemożliwienie Hamasowi sprawowania władzy w Strefie Gazy po zakończeniu konfliktu.

Negocjacje pod ostrzałem

Izraelski rząd naciskał na Hamas, by zgodził się na przedłużenie wstępnej fazy zawieszenia broni w zamian za uwolnienie kolejnych zakładników i obietnicę wynegocjowania trwałego rozejmu w przyszłości. Hamas chce, by zwolnienie porwanych wiązało się z gwarancją zakończenia wojny, jak było przewidziane w pierwotnym harmonogramie porozumienia.

Aby wywrzeć presję na Hamas, Izrael odciął dostawy pomocy humanitarnej i elektryczności do Strefy Gazy, a później wznowił ataki. Premier Benjamin Netanjahu zapowiedział, że jest to reakcja na odrzucanie przez Hamas wszelkich propozycji przedłużenia rozejmu. Jeden z przedstawicieli Hamasu powiedział w środę agencji AFP, że jego ruch jest otwarty na negocjacje, ale żąda wstrzymania izraelskich ataków i uszanowania wcześniejszych założeń umowy. Netanjahu ogłosił we wtorek, że wszelkie negocjacje będą kontynuowane "wyłącznie pod ostrzałem".

W czwartek portal Al-Araby Al-Jadeed poinformował, że delegacja Hamasu przyjedzie tego dnia do Egiptu, który jest jednym z mediatorów w negocjacjach między Izraelem i palestyńskim ugrupowaniem. Przekazał również, że w środę w Kairze odbyło się spotkanie izraelskiej delegacji wojskowej z szefem egipskiego wywiadu, Hasanem Raszadem.

Egipt przygotował plan pokojowy dla Gazy. Ma poparcie krajów arabskich Źródło: Justyna Zuber/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Wojna w Strefie Gazy

Konflikt wybuchł po ataku Hamasu na południowy Izrael 7 października 2023 roku. Zabito w nim około 1200 osób, a 251 porwano.

Izraelska armia uważa, że w niewoli pozostaje 24 żywych zakładników. Według ministerstwa zdrowia Strefy Gazy, od początku wojny zginęło w niej ponad 49,5 tys. Palestyńczyków.