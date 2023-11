Antony Blinken na Bliskim Wschodzie. Niezapowiedziana wizyta w Iraku i komunikat

Sekretarz stanu USA Antony Blinken spotkał się w niedzielę z prezydentem Autonomii Palestyńskiej Mahmudem Abbasem, a później złożył niezapowiedzianą wizytę w Iraku. Tego dnia mówił, że USA starają się, by konflikt w Strefie Gazy, którego najnowsza odsłona rozpoczęła się po ataku Hamasu na Izrael, nie rozlał się na cały region. Wcześniej Izrael wyznaczył czterogodzinne "okno ewakuacyjne" dla cywilów z północy Strefy Gazy.

Rozmowy o przyszłości Autonomii Palestyńskiej

Sekretarz Blinken powiedział, że Stany Zjednoczone są zaangażowane w sprowadzenie pomocy do Strefy Gazy - oświadczył rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller po spotkaniu. "Sekretarz podkreślił także zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w pracę na rzecz realizacji uzasadnionych aspiracji Palestyńczyków do ustanowienia państwa palestyńskiego" – powiedział Miller.

"Okno ewakuacyjne" w Strefie Gazy

Wcześniej izraelska armia ogłosiła "okno ewakuacyjne" dla mieszkańców Strefy Gazy. Ewakuacja rozpoczęła się o godzinie 10 czasu lokalnego (godz. 9 w Polsce). Przewidziano cztery godziny na to, by Palestyńczycy mogli przedostać się na południe Strefy Gazy, planowo miała zakończyć się o godzinie 14 czasu lokalnego (13 w Polsce). Nie jest jasne, czy "okno ewakuacyjne" zostało zamknięte.

Według reportera TVN24 decyzja izraelskiego wojska w sprawie ewakuacji Palestyńczyków to częściowo "pokłosie wizyty sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena w Izraelu", który rozmawiał z przedstawicielami Izraela i namawiał ich, by wstrzymać ogień i doprowadzić do ewakuacji jak największej liczby cywilów.