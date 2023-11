Izraelskie wojsko opuściło kompleks szpitalny Al-Szifa. Buldożery zniszczyły część budynku

Izraelskie wojsko opuściło kompleks szpitala Al-Szifa w Strefie Gazy - podała agencja AFP. Ministerstwo zdrowia Hamasu w Strefie Gazy poinformowało, że armia izraelska rozmieściła buldożery na terenie placówki. Tego samego dnia, w odpowiedzi na rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, Izrael oświadczył, że nie będzie "dłuższych przerw", zanim Hamas nie uwolni wszystkich zakładników - podał portal Times of Israel.

Izraelskie wojsko, które w środę rano weszło do szpitala Al-Szifa w Strefie Gazy, opuściło wieczorem kompleks szpitalny - podaje agencja AFP, powołując się na dziennikarza, który znajduje się na terenie placówki medycznej.

Izraelskie Siły Obronne (Cahal) przekazały, że żołnierze zdobyli w Al-Szifa "konkretne dowody" na to, że Hamas wykorzystywał szpital "jako kwaterę główną terrorystów". Armia poinformowała też, że w czasie operacji na terenie kompleksu szpitalnego zginęło pięciu terrorystów; żaden izraelski żołnierz nie został ranny.

Ministerstwo zdrowia Hamasu: buldożery koło szpitala al-Szifa

"Izraelskie buldożery zniszczyły część południowego wejścia do szpitala" – ogłosiło ministerstwo zdrowia Hamasu w krótkim oświadczeniu. Armia izraelska poinformowała jedynie, że na terenie tego szpitala obecnie "trwa operacja".

MSZ Izraela: nie będzie "dłuższych przerw" w walkach

W odpowiedzi na przyjęcie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucji, wzywającej do pilnej i wydłużonej przerwy humanitarnej w walkach w Strefie Gazy, ministerstwo spraw zagranicznych Izraela stwierdziło, że "nie ma miejsca na przedłużające się przerwy humanitarne, dopóki 239 zakładników nadal będzie w rękach terrorystów Hamasu".

MSZ w Tel Awiwie wezwał także władze kraju do rozpoczęcia prac nad uwolnieniem zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy.

Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła w środę rezolucję wzywającą do pilnej i wydłużonej przerwy humanitarnej w walkach w Strefie Gazy. Jest to pierwszy dokument przyjęty przez Radę od początku obecnej fazy konfliktu.

Rezolucja wzywa do "pilnych i wydłużonych przerw humanitarnych i korytarzy w całej Strefie Gazy" oraz do uwolnienia zakładników. Zgłoszony przez Maltę dokument został poparty przez 12 z 15 członków Rady; od głosu wstrzymały się USA, Wielka Brytania i Rosja.

Do czwartku zabraknie wody dla 70 proc. mieszkańców

Szef Agencji ONZ ds. Uchodźców Palestyńskich (UNRWA) Philippe Lazzarini poinformował w środę, że do końca dnia zabraknie wody dla 70 proc. mieszkańców Strefy Gazy.

Lazzarini przekazał, że w 150 przeludnionych obiektach należących do jego organizacji schroniło się około 780 tys. mieszkańców Strefy Gazy, toteż UNRWA nie jest już w stanie zapewnić im nawet najbardziej podstawowej opieki - relacjonuje portal Times of Israel. "Cała nasza działalność jest bliska kompletnego załamania" - napisał Lazzarini w serwisie X.

Od początku wojny Izraela z Hamasem do wtorku w Strefie zginęło 102 pracowników Agencji, a 27 zostało rannych.

UNRWA jest agencją ONZ powołaną w 1949 roku do pomocy palestyńskim uchodźcom przebywającym na terytorium Libanu, Jordanii, Syrii i Autonomii Palestyńskiej. Jest to jedyna w historii agencja ONZ stworzona do zajmowania się wyłącznie pojedynczą grupą uchodźców, pochodzących z jednego regionu świata i jednego konfliktu.