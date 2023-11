Izraelskie wojsko: jesteśmy w centrum miasta Gaza pierwszy raz od dziesięcioleci

Po raz pierwszy od dekad żołnierze Izraelskich Sił Obronnych (Cahal) są w sercu miasta Gaza - powiedział we wtorek szef Dowództwa Południowego izraelskiej armii generał Jaron Finkelman.

W niedzielę informowano, że armia izraelska dotarła do wybrzeża i odcięła północną część Strefy Gazy wraz z jej stolicą od reszty terytorium, a wkroczenie do centrum miasta jest kwestią kilkudziesięciu godzin. W nocy z poniedziałku na wtorek Siły Obronne Izraela kontynuowały operację naziemną w Strefie Gazy. Izraelskie wojsko podało, że jego samoloty uderzyły w kryjówkę około 10 członków Hamasu i zaatakowały oddział przeciwpancerny działający w pobliżu.

We wtorek portal inews24.tv poinformował o opanowaniu centrum dowodzenia Hamasu i zniszczeniu magazynu broni. Tego samego dnia po południu serwis przytoczył wypowiedź premiera Izraela Benjamina Netanjahu , który zapowiedział "przejęcie przez Izrael trwałej odpowiedzialności za bezpieczeństwo" w Strefie Gazy po zakończeniu wojny.

Sinwar "ukrywa się w swoim bunkrze i nie ma kontaktu z współpracownikami"

Minister obrony Izraela Joaw Gallant we wtorkowym wystąpieniu telewizyjnym określił Strefę Gazy mianem "największej bazy terrorystycznej, jaką kiedykolwiek zbudowała ludzkość" i odrzucił jakąkolwiek przerwę humanitarną przed uwolnieniem przez palestyńskich terrorystów ponad 240 przetrzymywanych zakładników. - Będziemy działać aż do zwycięstwa i powrotu zakładników do domu - powiedział Gallant i dodał, że wojska lądowe Sił Obronnych Izraela (Cahal) są rozmieszczone "w sercu" Strefy Gazy. Szturmują twierdze terrorystów "ze wszystkich kierunków, w doskonałej koordynacji z siłami morskimi i powietrznymi", "zaciskają blokadę" wokół miasta Gaza.