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Świat

Strzelanina na festiwalu w stanie Ohio. Są ranni

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Amerykańska policja
Strzelanina podczas festiwalu w Toledo, Ohio
Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Co najmniej 12 osób zostało rannych w wyniku strzelaniny, do jakiej doszło w Toledo w stanie Ohio w Stanach Zjednoczonych. Sprawcy są wciąż poszukiwani. Według lokalnych władz były to dwie osoby, które "najprawdopodobniej strzelały do siebie nawzajem".

Do strzelaniny doszło około godziny 17.30 czasu lokalnego (przed północą czasu polskiego) podczas corocznego festiwalu kulturalnego Old West End w Toledo w stanie Ohio.

Lokalna policja przekazała, że do placówek medycznych trafiło "wiele ofiar" z ranami postrzałowymi. Według CNN rannych zostało 12 osób, w tym dwie ciężko. Jak poinformował burmistrz Toledo Wade Kapszukiewicz, "spodziewamy się, że wszystkie postrzelone osoby przeżyją".

Sprawcy wciąż na wolności

- Wygląda na to, że było dwóch strzelców, którzy prawdopodobnie strzelali do siebie nawzajem - przekazał zastępca szefa policji Toledo cytowany przez CNN.

Napastnicy uciekli z miejsca zdarzenia. Wciąż trwają ich poszukiwania.

Agencja AP przytacza relację świadka, Kevina Berry’ego, byłego żołnierza amerykańskiej piechoty morskiej. Mężczyzna relacjonował, że gdy wraz ze znajomymi usłyszał serię strzałów, wszyscy natychmiast rzucili się na ziemię. W odległości około 15 metrów od siebie zauważył porzuconą broń palną. Berry ruszył na pomoc poszkodowanym i zidentyfikował co najmniej pięć osób z ranami postrzałowymi. Jak wskazał, ofiary znajdowały się w różnych miejscach na terenie pobliskiego ogrodu botanicznego.

Festiwal Old West End

Old West End Festival to popularne, dwudniowe wydarzenie kulturalne odbywające się co roku w zabytkowej części Toledo. W programie imprezy znajdują się m.in. koncerty, stoiska gastronomiczne, targi rzemiosła oraz zwiedzanie historycznych domów.

- Letnie festiwale powinny być bezpieczną przestrzenią, w której rodziny mogą wspólnie spędzać czas, nie obawiając się przemocy. Jesteśmy przekonani, że służby odnajdą sprawców tej bezsensownej zbrodni – napisał na platformie X gubernator stanu Ohio, Mike DeWine.

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Źródło: tvn24.pl, PAP, CNN
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Tagi:
USADostęp do broni w USAStrzelanina
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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