Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Standardowy manewr"? Ekspert: atak może wyjść z wyspy Diego Garcia

Wyspa Diego Garcia widziana z Międzynardowej Stacji Kosmicznej
Bombowce B-2 na wyspie Diego Garcia. Zdjęcia satelitarne
Źródło: Reuters
Baza wojskowa Diego Garcia może odegrać kluczową rolę w ewentualnym ataku na Iran - ocenia profesor Piotr Mickiewicz z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. O bazę upomniał się w środę prezydent Donald Trump, wzywając Londyn do nieoddawania jej Mauritiusowi. Pod względem militarnym to jedno z nielicznych takich miejsc na świecie.

Brytyjsko-amerykańska baza Diego Garcia, leżąca na największej wyspie archipelagu Czagos, decyzją brytyjskiego rządu ma przejść w ręce Mauritiusa. Właśnie o tę bazę upomniał się jednak w środę prezydent Donald Trump.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Największe siły od dekad. Amerykańskie kleszcze wokół Iranu

Największe siły od dekad. Amerykańskie kleszcze wokół Iranu

Sebastian Zakrzewski
51 min
Protestują głównie młodzi, odarci z resztek nadziei

Protestują głównie młodzi, odarci z resztek nadziei

Ciekawe czasy

Napisał na platformie Truth Social, że "jeśli Iran zdecyduje się nie zawrzeć porozumienia, Stany Zjednoczone mogą być zmuszone do wykorzystania wyspy Diego Garcia i lotniska RAF w Fairford (baza dla operacji bombowych USA w Europie - red.), aby zapobiec potencjalnemu atakowi wysoce niestabilnego i niebezpiecznego reżimu". Dodał, że brytyjski premier Keir Starmer "nie powinien tracić kontroli nad wyspą".

Położona około 1600 km od najbliższego lądu Diego Garcia to największa z 60 wysp archipelagu Czagos, tworzącego Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, ostatnią brytyjską kolonię utworzoną w 1965 roku.

Aktualnie czytasz: "Standardowy manewr"? Ekspert: atak może wyjść z wyspy Diego Garcia

W ramach porozumienia podpisanego w 1966 roku Londyn wydzierżawił wyspę Stanom Zjednoczonym, początkowo na 50 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne 20 lat. Umowa wygasa w 2036 roku.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Premier do Polaków w Iranie: natychmiast opuścić ten kraj

Brytyjski rząd zdecydował się jednak oddać cały archipelag Mauritiusowi. Wedle umowy o przekazaniu terytorium z 22 maja 2025 roku, sama wyspa Diego Garcia zostanie wydzierżawiona Wielkiej Brytanii na co najmniej 99 lat. Jest to niezbędne, by Brytyjczycy mogli ją dalej dzierżawić Amerykanom. Umowa z Mauritiusem nie jest jednak jeszcze sfinalizowana, a według BBC wpis Trumpa stawia ją pod znakiem zapytania.

Wyspa była dotąd administrowana przez Londyn, ale większość personelu i zasobów działającej tam od lat 70 bazy wojskowej znajduje się pod kontrolą Stanów Zjednoczonych.

Prezydent Trump ostatecznie zaakceptował 5 lutego decyzję Brytyjczyków, ale w obliczu rosnącego napięcia w relacjach z Iranem najwyraźniej zmienił zdanie.

Media: operacja przeciwko Iranowi niemal nieuchronna

Amerykanie gromadzą na Bliskim Wschodzie olbrzymie siły, podobnie jak przed operacją wojskową w Wenezueli zrobili to na Karaibach. W ostatnich dniach dziesiątki amerykańskich myśliwców, w tym F-35 i F-16 opuściły bazy w USA i Europie, i przyleciały na Bliski Wschód.

Pojawiły się tam również dziesiątki tankowców i samolotów transportowych, a od końca stycznia na Morzu Arabskim znajduje się lotniskowiec USS Abraham Lincoln, w towarzystwie trzech niszczycieli. Jak podała agencja Associated Press, na Bliski Wschód z Morza Karaibskiego zmierza także USS Gerald R. Ford, największy lotniskowiec świata.

"Trump nie podjął ostatecznej decyzji", ale wojsko ma być gotowe w sobotę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Trump nie podjął ostatecznej decyzji", ale wojsko ma być gotowe w sobotę

Daily Telegraph ocenia, że środowy wpis prezydenta USA może więc świadczyć o tym, że operacja wojskowa przeciwko Iranowi jest już niemal nieuchronna. Stąd ekspertów, na których powołuje się brytyjski dziennik, niepokoi fakt, że Wielka Brytania będzie być może musiała w sprawie operacji wojskowych zapytać o zdanie nowego właściciela archipelagu Czagos.

Profesor Mickiewicz: USA mogą zastosować "standardowy manewr"

- To cios dla Amerykanów, że Brytyjczycy zdecydowali się ze względu na swoje interesy strategiczne zrezygnować z pełnienia funkcji państwa nadzorującego ten region na Oceanie Indyjskim. Amerykanie będą musieli sprawy związane z bazą Diego Garcia negocjować z graczem prowadzącym politykę prochińską - ocenił prof. Piotr Mickiewicz z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Przypomniał, że Mauritius uchodzi za sojusznika Chin i Iranu, a baza Diego Garcia umożliwiała dotąd Amerykanom m.in. monitorowanie chińskiej aktywności na Oceanie Indyjskim, a także kontrolowanie systemu żeglugowego na Oceanie Indyjskim, przez który przepływa 60 procent międzykontynentalnej wymiany towarowej.

Wyspy Czagos
Wyspy Czagos
Źródło: Getty Images

Według Mickiewicza, w bazie Diego Garcia Amerykanie są w stanie zgrupować wystarczające siły i zbudować zaplecze logistyczne, aby przeprowadzić uderzenie na Iran, jeśli toczone z Teheranem rozmowy pokojowe nie przyniosą skutku.

- Uderzenie z otwartego morza jest do wykonania najłatwiejsze, bo nikt tego nie zabroni Amerykanom, a państwa regionu, takie jak Arabia Saudyjska, Katar czy Oman raczej nie zgodzą się, aby Stany Zjednoczone uderzyły z ich terenu - ocenił ekspert.

W jego opinii atak z morza jest także teoretycznie bezpieczniejszy dla atakujących. Można zastosować "standardowy manewr" zakłócenia systemów satelitarnych i obezwładnić obronę przeciwrakietową Iranu, podobnie jak to miało miejsce w przypadku wywiezienia z Wenezueli Nicolasa Maduro.

"Bezprecedensowa koncentracja" sił USA. Mają zmierzać na Bliski Wschód
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Bezprecedensowa koncentracja" sił USA. Mają zmierzać na Bliski Wschód

Kluczowa wyspa, znajduje się poza zasięgiem Teheranu

Diego Garcia była dotąd wykorzystywana przez Amerykanów do prowadzenia operacji na Bliskim Wschodzie. W 2001 roku tankowce operujące z wyspy archipelagu Czagos zaopatrywały w paliwo amerykańskie bombowce B-2, które po atakach z 11 września przeprowadziły naloty na Afganistan.

Także w czerwcu 2025 roku bombowce B-2, które zbombardowały irańskie ośrodki nuklearne, wystartowały z bazy Diego Garcia, znajdującej się poza zasięgiem ewentualnego kontrataku Teheranu.

Brytyjskie media zwracają uwagę, że Diego Garcia to niezwykle ważna baza ze względu na usytuowane tam obiekty: port, magazyny i lotnisko, a także lokalizację umożliwiającą m.in. obserwację kosmosu. To również jedno z nielicznych miejsc na świecie, gdzie można przeładować okręty podwodne, przenoszące broń taką jak pociski Tomahawk.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ESA/NASA–T. Pesquet/W. Harold

Udostępnij:
Tagi:
USAIranMauritius
Czytaj także:
Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar
Ogromna akcja służb. Handel ludźmi, pranie brudnych pieniędzy, miliony na kontach
Trójmiasto
Włamał się do kwiatomatu
Na przeprosiny ukradł bukiet z kwiatomatu
WARSZAWA
imageTitle
"Pani sama wie". Świątek rozbawiła gości w studiu
EUROSPORT
Eric Dane
Nie żyje Eric Dane
Kultura i styl
Plastikowe butelki wyrzucone na plaże na wyspie Sanday
"Retro śmieci" zasypały plaże na szkockiej wyspie
METEO
W przeszłości zgłaszała fikcyjne zagrożenia i obserwowała działania służb, a teraz zaatakowała policjanta
"Kilkadziesiąt razy zawiadamiała służby o fikcyjnych zdarzeniach zagrażających życiu"
WARSZAWA
2020-05-07T155252Z_5_LVA8D1A7K2F2CMPTFUTCRVIYC13G_RTRWNEC_0_D100-4017WD-NIGERIA-RADICAL-ISLAM-APR-14-CLIP1-0002
Jedli w czasie postu, zostali aresztowani
Świat
38 min
pc
Reddit dla botów AI. "Internet po prostu wybuchł"
Czas przyszły
Meksykańska marynarka wojenna przechwyciła łódź podwodną transportującą do czterech ton kokainy
Kokaina na łodzi podwodnej. Akcja służb
Świat
Tomasiak
Świątek ma radę dla Tomasiaka
EUROSPORT
imageTitle
Ceremonia zamknięcia igrzysk w wyjątkowym miejscu
EUROSPORT
Posiedzenie Rady Pokoju Trumpa
Delegacja bez wiz. Nie dopełniono "podstawowych formalności"
Świat
imageTitle
Co czeka nas w piątek? Plan startów Polaków
EUROSPORT
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Rośnie kumulacja w Lotto
BIZNES
Silny mróz
Trzaskający mróz. W mocy żółte alarmy IMGW
METEO
Józef Kubica, były dyrektor generalny Lasów Państwowych
Lasy Państwowe sponsorowały sport, korzystali politycy Ziobry
Robert Zieliński
Donald Trump
Trump zareagował na wywiad Obamy. Wpis o UFO
Świat
Budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Decyzja ZUS i "niech sobie ubezpieczony radzi". "W grę wchodzą bardzo wysokie kwoty"
Joanna Rubin-Sobolewska
Były książę Andrzej został zatrzymany w związku ze sprawą Jeffreya Epsteina
Były książę zatrzymany, weto Nawrockiego, inauguracja Rady Pokoju
To warto wiedzieć
Zima, słonecznie
To będzie dzień z lekkim mrozem i sporą ilością słońca
METEO
imageTitle
Dyskoteka na lodowisku. To był wielki dzień Amerykanki
EUROSPORT
imageTitle
Wyjątkowo bolesna zemsta Amerykanek w finale turnieju olimpijskiego
EUROSPORT
Karol Nawrocki
"Sposób autorytarny" w prezydenckim projekcie
Polska
imageTitle
Poważny upadek utytułowanej Kanadyjki
EUROSPORT
Waldemar Żurek
Żurek o wecie: ciśnie się na usta takie sformułowanie
Polska
Argentyna, protesty przeciwko reformie prawa pracy
Strajk generalny i fala protestów. To reakcja na reformę
BIZNES
imageTitle
Świątek fanką sportów zimowych. Co ogląda na igrzyskach?
EUROSPORT
Andrzej Domański
Polska częścią "wielkiej szóstki"
BIZNES
Sławosz Uznański-Wiśniewski i minilaboratorium Space Volcanic Algae
Są wyniki. Niesamowite efekty polskiego eksperymentu w kosmosie
METEO
imageTitle
Wielkie zwycięstwo Industrii w dramatycznych okolicznościach
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica