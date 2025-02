USA chcą "natychmiastowych kroków". Panama "przejrzy umowy"

Do spotkania sekretarza stanu USA z prezydentem Panamy doszło w niedzielę w stolicy Panamy. Prezydent Jose Raul Mulino po rozmowie z szefem amerykańskiej dyplomacji przekazał, że Panama "dokona przeglądu umów z Chinami i chińskimi przedsiębiorstwami" oraz zapowiedział "dalszą współpracę w zakresie migracji". Jednocześnie powtórzył, że suwerenność jego kraju nad drugim najbardziej ruchliwym szlakiem wodnym świata "nie podlega dyskusji".

Rubio na konferencji prasowej po spotkaniu wyraził wdzięczność za "konstruktywne" rozmowy, a także za działania Panamy na rzecz redukcji migracji przez przesmyk Darien, stanowiący kluczową część szlaku migracyjnego do Ameryki.

PAP/EPA/GOVERNMENT OF PANAMA

Jose Raul Mulino i Marco Rubio PAP/EPA/GOVERNMENT OF PANAMA

Rzeczniczka Departamentu Stanu USA Tammy Bruce przekazała, że podczas spotkania Rubio przekazał prezydentowi Panamy wiadomość od Donalda Trumpa , że ​​obecność Chin - za pośrednictwem firmy z siedzibą w Hongkongu obsługującej dwa porty w pobliżu wejść do kanału - stanowi zagrożenie. - Sekretarz Rubio jasno stwierdził, że ten status quo jest niedopuszczalny i że w przypadku braku natychmiastowych zmian Stany Zjednoczone będą musiały podjąć działania niezbędne do ochrony swoich praw wynikających z traktatu - powiedziała Bruce, cytowana przez agencję Reutera.

Agencja Reutera przypomina, że Marco Rubio od dawna prezentuje jastrzębie podejście wobec Chin. W czasie jednego z wystąpień publicznych twierdził, że Chiny mogłyby wykorzystać porty w Panamie do zamknięcia kanału. Rubio zaznaczył, że kanał miałby kluczowe znaczenie dla żeglugi USA w przypadku konfliktu między Pekinem a Waszyngtonem.

Trump skomentował wizytę sekretarza stanu, ponawiając swoje ostrzeżenia wobec Panamy. - Chiny zarządzają Kanałem Panamskim. Nie został on przekazany Chinom, został przekazany Panamie przez głupotę. Ale złamali porozumienie i my go odzyskamy, albo wydarzy się coś bardzo potężnego - powiedział prezydent USA.