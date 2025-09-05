Jak podano, od stycznia do końca sierpnia 2025 roku do szwedzkiego urzędu napłynęły 733 skargi na nieprawidłowe działanie Globalnego Systemu Nawigacji (GNSS). Przykładem takiego systemu jest GPS. W całym 2024 roku przypadków tego rodzaju zakłóceń odnotowano 495, a w 2023 roku - 55.
- Ostatnio zakłócenia nasiliły się, występują na większym obszarze, zarówno nad Bałtykiem, jak i nad lądem Szwecji - przekazał Andreas Holmgren ze Szwedzkiej Agencji Transportu. Początkowo zgłoszenia dotyczyły wschodniej części szwedzkiej przestrzeni powietrznej.
Samoloty i statki zmuszane do zmiany swoich tras
Holmgren zwrócił uwagę, że "sprawa jest poważna". - Stanowi zagrożenie dla lotnictwa cywilnego, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę, czas trwania i charakter zakłóceń - zaznaczył. Przypomniał, że piloci mają jednak możliwość korzystania z innych systemów pozycjonowania. Problem dotyczy również żeglugi i pozycjonowania czujników infrastruktury krytycznej.
Według Szwedzkiej Agencji Transportu, przedstawione statystyki mogą być zaniżone, gdyż część zagranicznych linii lotniczych zgłasza przypadki zakłóceń jedynie do odpowiednich organów w swoich państwach.
W lipcu Rada Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) po zapoznaniu się z dowodami przedstawionymi przez kraje bałtyckie oraz Finlandię, Szwecję i Polskę, wezwała Rosję do zaprzestania działań zakłócających sygnały GNSS, a które często zmuszały samoloty i statki oraz drony w regionie Morza Bałtyckiego do zmiany swoich tras.
Autorka/Autor: asty/kab
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Stoktur/Shutterstock