Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Chiny wysłały okręty i drony w stronę japońskich wysp

Wyspy Senkaku
Sporne wyspy Senkaku
Źródło: Reuters Archive
Jednostki chińskiej straży przybrzeżnej przepłynęły w pobliżu kontrolowanych przez Japonię wysp Senkaku na Morzu Wschodniochińskim. W ich pobliżu pojawiły się także chińskie drony. Do zdarzenia tego doszło w okresie zaostrzenia w relacjach dwustronnych Chin z Japonią.
Kluczowe fakty:
  • Wyspy Senkaku są kontrolowane przez Japonię, roszczenia do nich zgłaszają jednak też Chiny i Tajwan.
  • Chińskie okręty i drony zbliżyły się do wyspy w okresie zaostrzenia relacji dwustronnych z Japonią.
  • Japonia uważa Senkaku za swoją nieodłączną część, wyspy pozostają jednak niezamieszkane i pozbawione obecności wojskowej.

Chińska straż przybrzeżna poinformowała o patrolach przeprowadzonych przez swoje okręty straży przybrzeżnej na wodach Senkaku w niedzielę. "Formacja jednostek chińskiej straży przybrzeżnej 1307 przeprowadziła patrole na wodach terytorialnych wysp Diaoyu (chińska nazwa wysp - red.). Była to zgodna z prawem operacja patrolowa przeprowadzona przez chińską straż przybrzeżną w celu ochrony swoich praw i interesów" - podano w oświadczeniu.

Czy Rosja i Chiny uderzą w 2027? Wyjaśniamy, co to za data
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czy Rosja i Chiny uderzą w 2027? Wyjaśniamy, co to za data

Maciej Michałek

Okręty i drony koło Senkaku

Rzecznik japońskiego rządu Minoru Kihara potwierdził w poniedziałek, że dzień wcześniej przez wody wokół wysp przepłynęła formacja okrętów chińskiej straży przybrzeżnej. Jak podkreślił, jest to "nie do przyjęcia".

Brytyjski "Guardian" przypomina, że Chiny i Japonia wielokrotnie ścierały się w sprawie tych spornych bezludnych wysp, "ale kontekstem ostatnich działań jest nasilający się spór dyplomatyczny". Źródłem tego sporu są słowa premierki Sanae Takaichi, która w pierwszym tygodniu listopada powiedziała w parlamencie, że ewentualny atak Chin na Tajwan mógłby stanowić egzystencjalne zagrożenie dla Japonii i potencjalnie zmusić Tokio do reakcji militarnej. Pekin zareagował na te słowa dając do zrozumienia, że oczekuje wycofania się Takaichi z tych słów.

W rejon Senkaku wysłane zostały prawdopodobnie także chińskie drony, co wynika z informacji przekazanych w niedzielę rano przez tajwańskie ministerstwo obrony. Z dostarczonych przez resort map wynika, że między Tajwanem a północno-wschodnim wybrzeżem japońskich wysp, latały trzy drony. "Chińskie przeloty wojskowe w tym rejonie nie są rzadkością, ale nie są też częste, a aktywność chińskich sił zbrojnych w tajwańskiej strefie identyfikacji obrony powietrznej była w ostatnich tygodniach ogólnie niewielka" - podkreśla "Guardian".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Odradzają wyjazdy do Japonii. Jest reakcja giełdy

Odradzają wyjazdy do Japonii. Jest reakcja giełdy

BIZNES
Śpi po dwie godziny. Wezwała pracowników do biura o trzeciej w nocy

Śpi po dwie godziny. Wezwała pracowników do biura o trzeciej w nocy

Sporne wyspy Senkaku

Sporne wyspy pozostają pod kontrolą rządu w Tokio, który określa je jako nieodłączną część japońskiego terytorium, wstrzymuje jednak budowę jakichkolwiek konstrukcji na ich obszarze. Wyspy znajdują się pomiędzy Japonią i Tajwanem, w odległości ok. 160 kilometrów od ich wybrzeży. Chiny, leżące od nich dwukrotnie dalej, roszczą sobie prawa do Senkaku - po chiński nazywanych Diaoyu - w ramach twierdzenia, że także Tajwan jest częścią ich terytorium. Spór o wyspy zaostrzył się w drugiej połowie XX wieku po odkryciu w ich pobliżu podmorskich złóż ropy i gazu.

Władze Japonii wielokrotnie informowały o wtargnięciach chińskich jednostek na wody otaczające wyspy, co przeważnie następowało wraz z ochłodzeniem relacji dwustronnych pomiędzy tymi państwami. W samym 2022 roku do takich incydentów dochodziło ponad 30 razy.

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: The Guardian, Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ChinyTajwanJaponiaAzja
Czytaj także:
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika, 17 listopada
"Ukraiński sabotaż" na kolei? Kampania dezinformacji
Michał Istel, Zuzanna Karczewska
Zderzenie pięciu aut na Malczewskiego
Zderzenie pięciu aut, jeden z kierowców w szpitalu
WARSZAWA
imageTitle
Sinner wygrał ATP Finals, ale końcowy ranking należy do Alcaraza
Najnowsze
Stefan Krajewski
Minister Krajewski: chcemy, by TSUE zajął się tą skargą
BIZNES
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Ciało mężczyzny przy budynku, zarzuty dla dwóch osób
WARSZAWA
Kolizja podczas ucieczki przed policją
Zepchnął z drogi inny samochód, by uciec przed policją. Nagranie
Kielce
imageTitle
Puchar Świata w skokach. Terminarz sezonu 2025/2026
Najnowsze
Donald Tusk, Tomasz Siemoniak, Marek Boroń przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa w okolicy miejscowości Mika
"Nadzwyczajne posiedzenie". Zapowiedź premiera
Polska
Olivia Dean
Orange Warsaw Festival 2026 odsłonił pierwsze karty
Kultura i styl
Nigeryjscy policjanci
Wtargnęli do szkoły, uprowadzili 25 uczennic
Poród domowy jest w Polsce zgodny z prawem.
Poród w izbie przyjęć lub na SOR. Zmiany od 1 stycznia?
Zdrowie
Zimowa aura na Przełęczy Okraj
Gruba warstwa śniegu przykryła część kraju
METEO
Zatrzymanie kobiety w Opolu
Policjantka zatrzymana. "Nie stosowała się do poleceń, odmówiła badania alkomatem"
Opole
Spacerująca klempa z młodym
Nietypowi goście na festiwalu
WARSZAWA
imageTitle
Historyczna Sabalenka. Coraz dłuższe panowanie w światowym tenisie
EUROSPORT
Apple iphone 17 premiera
Szykuje się zmiana na czele giganta
BIZNES
Yungblud
Znany wokalista odwołuje koncerty. Za radą lekarza
Martyna Nowosielska-Krassowska
Strażnicy myśleli, że mężczyzna potrzebuje pomocy (zdj. ilustracyjne)
Chcieli mu pomóc, okazało się, że odpoczywa po kradzieży
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Jest data posiedzenia w sprawie Ziobry
Polska
17 1345 kprm 2-0002
"Zdetonowany ładunek". Szczegóły dywersji na kolei, konferencja ministrów
Polska
Umyli Lolka ciepłą wodą z szarym mydłem, nie pomogło. Jedzie po pomoc 300 kilometrów
Umyli Lolka ciepłą wodą z szarym mydłem, ale to nie pomogło
Łódź
Pacjent lekarz
Co czwarty Polak nie zna objawów tego nowotworu. Eksperci biją na alarm
Zdrowie
Poradnik
Pokazali go w sierpniu, jest jeszcze w druku. Kiedy pojawi się w naszych domach?
Polska
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
"Kolejny element". PLK o incydentach na torach
Polska
Papież Franciszek w Kanadzie
Po 100 latach Watykan zwraca artefakty rdzennej ludności
Sześciu Azjatów zatrzymanych za złamanie przepisów pobytowych
Przebywali w Polsce nielegalnie, zatrzymania w Wólce Kosowskiej
WARSZAWA
Donald Trump
Trump uwielbia takie gesty. "Trudno było przebić Apple, ale Szwajcarom się udało"
BIZNES
imageTitle
Polacy poznali rywali w United Cup. Będzie okazja do rewanżu
EUROSPORT
Plan filmowy na Placu Zamkowym
Zdjęcia do "Lalki" na Mariensztacie i Starówce. Utrudnienia
WARSZAWA
Foka uciekła przed orkami wskakując na łódź fotografki
Foka wskoczyła na łódź. To ocaliło jej życie
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica