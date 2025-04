Amerykanie ocenili Trumpa. Najgorzej w historii

Spotkanie Zełenskiego i Trumpa w Watykanie Źródło: Reuters

Zaledwie 39 procent ankietowanych pozytywnie ocenia politykę Donalda Trumpa po 100 dniach od jego zaprzysiężenia - wskazuje najnowszy sondaż Ipsos dla ABC News i "Washington Post". To najgorszy wynik w 80-letniej historii tych badań. Oceny poszczególnych działań prezydenta również są dalekie od optymizmu.

Kluczowe fakty: Donald Trump będzie we wtorek świętować pierwsze 100 dni drugiej prezydentury.

Media publikują podsumowania ostatnich miesięcy, a sondażownie - wyniki najnowszych badań. Wśród ocen przeważają te negatywne.

Od czasu powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu minęło niemal 100 dni. Zlecony z tej okazji sondaż dla ABC News i "Washington Post" daje prezydentowi rekordowo niskie notowania. Wynika z niego, że pozytywne zdanie o sposobie, w jaki sprawuje on swój urząd, ma zaledwie 39 proc. Amerykanów. Jak zauważa "WP", jeszcze żaden prezydent w historii nie miał tak niskich notowań po 100 dniach od zaprzysiężenia.

Dziennik przypomina, że po pierwszych stu dniach pierwszej kadencji Trumpa aprobowało 42 proc. badanych - to drugi najgorszy wynik w historii. Trzecia najgorsza ocena po pierwszych stu dniach należała do Geralda Forda. Po 100 dniach prezydentury pozytywnie oceniało go 47 procent obywateli. Większy odsetek Amerykanów miał dobre zdanie o Joe Bidenie - po identycznym okresie sprawowania urzędu popierało go 52 proc. ankietowanych. Badanie jest prowadzone od roku zakończenia II wojny światowej - 1945 - i pierwszych stu dni prezydenta Harry'ego Trumana. Jego politykę po tym czasie pozytywnie oceniało 87 proc. badanych, a negatywnie 3 proc. Był to najwyższy wynik w historii.

Ocena Trumpa po 100 dniach prezydentury

W porównaniu z sondażem z początku lutego notowania Trumpa spadły o 6 punktów procentowych. Wówczas badani mogli jednak wyłącznie zadeklarować, że popierają bądź nie popierają działań prezydenta. W najnowszej edycji sondażu pozwolono im zaś także wybrać opcję "nie mam zdania". Skorzystało z tego 5 proc. ankietowanych. Kolejne 55 proc. negatywnie oceniło prezydenturę Trumpa. Pozytywne zdanie miało o niej 39 proc. respondentów.

Większość ankietowanych negatywnie oceniła sposób, w jaki administracja Trumpa radzi sobie z kwestiami, takimi jak imigracja, stosunki międzynarodowe czy cła. Respondenci mieli też złe zdanie o funkcjonowaniu rządu federalnego i stanie gospodarki. To ostatnie jest o tyle istotne, że poprawa gospodarcza była jedną z kluczowych obietnic Trumpa - przypomina "Washington Post". Aktualnie zaś aż 53 proc. respondentów jest przekonanych o pogorszeniu stanu gospodarki w ostatnich 100 dniach. 62 proc. badanych deklaruje, że odczuło w tym czasie podwyżkę cen, a 72 proc. obawia się recesji. Ponad połowa respondentów martwi się też o możliwość nadmiernej redukcji rządu i jego kompetencji. Większość ankietowanych jest też zdania, że Trump nie przestrzega litery prawa i wykracza poza swoje uprawnienia.

Amerykanie o prezydencie

Badanie dla ABC News i "Washington Post" nie jest jedynym sondażem, którego wyniki mogą martwić prezydenta. Historycznie niskie notowania daje mu też ostatnie badanie "New York Times" i Siena College. Odsetek pozytywnie oceniających działania Trumpa wyniósł w nim 42 proc., a negatywnie ocenia go 54 proc. ankietowanych Amerykanów.

W najnowszym sondażu na zlecenie CNN sposób, w jaki Trump sprawuje urząd, poparło 41 proc. ankietowanych. Negatywnie oceniło go kolejne 59 proc. badanych, a 1 proc. zadeklarował brak opinii. W pierwszej połowie lutego odsetki te wynosiły odpowiednio 47, 52 i 1 proc.