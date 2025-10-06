Przebrani za żołnierzy zaatakowali więzienie, sześciogodzinna walka

Somalia. Kłęby dymu nad pałacem prezydenckim w Mogadiszu Źródło: Reuters

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w stolicy Somalii, Mogadiszu. Bojownicy organizacji terrorystycznej Asz-Szabab zaatakowali więzienie o zaostrzonym rygorze Godka Jilicow. To najważniejszy w stolicy zakład karny, mieszczący w uważanej za najlepiej chronioną części miasta, nieopodal pałacu prezydenckiego. Przetrzymywani w nim są m.in. właśnie bojownicy tej grupy.

- Usłyszeliśmy potężny wybuch przy bramie, a wkrótce potem rozpoczęła się wymiana ognia - powiedział agencji Reutera jeden z żołnierzy somalijskich sił paramilitarnych. - Wysłano więcej sił, aby wyeliminować bojowników - dodał.

Atak na więzienie

Władze kraju przekazały, że bojownicy posiadali pojazd upodobniony do wozów służb bezpieczeństwa oraz przebrali się za żołnierzy, aby przedrzeć się na teren zakładu karnego. "Dzięki temu mogli bez trudu przejechać przez punkty kontrolne chroniące bezpieczeństwo stolicy, ponieważ pojazdy sił zbrojnych nie podlegają formalnej kontroli" - przekazało Ministerstwo Bezpieczeństwa Wewnętrznego, cytowane przez "Al Dżazira".

Asz-Szabab przyznało się do przeprowadzenia ataku. "Naszym celem była podziemna cela strzeżona przez siły bezpieczeństwa. Najpierw przeprowadzono samobójczy zamach bombowy, a następnie żołnierze piechoty wkroczyli do kompleksu i toczą walkę w jego wnętrzu" - przekazano w sobotnim oświadczeniu.

Według "Al Dżazira" wymiana ognia trwała sześć godzin, nie jest jednak jasne na ile udany był atak. Asz-Szabab stwierdził, że jego bojownikom udało się wypuścić na wolność "wszystkich muzułmańskich więźniów", a także, że wielu strażników więzienia zginęło lub zostało rannych. Z kolei strona rządowa przekazała, że zabitych zostało wszystkich siedmiu bojowników, którzy brali udział w ataku, a żadnemu z więźniów nie udało się uciec. Nie ma oficjalnych informacji o ofiarach wśród strażników więzienia.

Czym jest Asz-Szabab

Asz-Szabab to radykalna islamistyczna organizacja terrorystyczna powiązana z Al-Kaidą. Walczy w somalijskiej wojnie domowej o przejęcie władzy, wprowadzenie prawa szariatu i ustanowienie kalifatu islamskiego. Asz-Szabab regularnie przeprowadza ataki m.in. w Somalii.

Somalia jest jednym z najbardziej niestabilnych państw w Afryce Wschodniej. Władze w Mogadiszu, wspierane przez USA i Unię Afrykańską, starają się odbudować państwo i pokonać Asz-Szabab, duże części kraju pozostają jednak poza ich kontrolą.

OGLĄDAJ: Somalia: opowieść o przetrwaniu