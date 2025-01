Szybko z pubu nie wyjdą

Brytyjski dziennik "The Guardian" donosi, że dziesięć osób oraz towarzyszący im pies zostało uwięzionych przez śnieg w Tan Hill Inn, najwyżej położonym pubie w Wielkiej Brytanii. Ze względu na prognozowane opady śniegu oraz temperaturę poniżej 10 stopni Celsjusza, pozostaną tam prawdopodobnie aż do weekendu.

Problemy gości Tan Hill Inn rozpoczęły się już w piątek, kiedy to 33 osoby nie mogły wrócić wieczorem do domów. Trwające kilka godzin opady śniegu sprawiły, że wyjazd z pubu, położonego na wysokości 528 m nad poziomem morza w hrabstwie North Yorkshire, stał się niemożliwy.

Jak relacjonuje gazeta, goście - wśród których był czteroletni chłopiec - spędzali wspólnie czas na rozmowach, słuchaniu radia, oglądaniu telewizji i wspólnych tańcach. Pomoc przyszła we wtorek, kiedy to drogę do Tan Hill In utorował pług śnieżny prowadzony przez lokalnego rolnika.