Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Chcieli odwiedzić 10-latkę dzień przed jej zabójstwem. Trafili pod zły adres

Sara Sh.
Na ciele miała ponad 70 różnych obrażeń. Wraca sprawa zabójstwa 10-letniej Sary (2024)
Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN
Zabójstwo 10-letniej Sary wstrząsnęło Wielką Brytanią przed dwoma laty. Z nowego raportu wynika, że przedstawiciele służb zamierzali odwiedzić dziewczynkę na dzień przed jej zabójstwem, ale udali się pod zły adres. Media oceniają raport jako "druzgocący", a władze zapowiadają podjęcie kroków.
Kluczowe fakty:
  • Raport punktujący uchybienia władz ukazał się w czwartek.
  • Kontrola organów, które miały kontakt z zamordowanym dzieckiem, wykazała, że "system zawiódł Sarę".
  • Ojciec i macocha 10-latki nigdy nie powinni byli otrzymać praw do opieki nad dziewczynką - podkreślono w raporcie.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Ciało 10-letniej Sary znaleziono 10 sierpnia 2023 roku w domu w mieście Woking w hrabstwie Surrey. Ojciec Sary, Urfan Sharif, oraz jej macocha, Beinash Batool, w grudniu 2024 roku zostali skazani na dożywocie za zabójstwo dziewczynki. Opisując stopień okrucieństwa sprawców sędzia mówił, że był on "wręcz niepojęty".

Zabójstwo Sary. "System zawiódł"

Opublikowany w czwartek, liczący 62 strony raport to efekt rozpoczętej prawie rok wcześniej kontroli praktyk miejscowych organów zajmujących się dobrostanem dzieci. W raporcie stwierdzono, że "system zawiódł Sarę" - od opieki socjalnej po ochronę zdrowia i edukację. 

Sara miała styczność ze służbami socjalnymi od urodzenia. Jeszcze przed ukończeniem trzeciego roku życia dwukrotnie trafiała do rodzin zastępczych - przypominają brytyjskie media. W kolejnych latach opiekę nad dzieckiem na przemian przejmowała matka lub ojciec, wzajemnie oskarżający się o stosowanie przemocy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"To moda" to naprawdę okropne, okrutne stwierdzenie

"To moda" to naprawdę okropne, okrutne stwierdzenie

Justyna Suchecka, Maria Mikołajewska
"Przestań płakać, nic się nie stało". Czemu to boli?

"Przestań płakać, nic się nie stało". Czemu to boli?

Fakty

Urzędnicy trafili pod zły adres

Niezależna kontrola wykazała między innymi, że przedstawiciele miejscowych służb próbowali odwiedzić Sarę na dzień przed jej zabójstwem, ale udali się pod zły adres. "Po powrocie do biura błąd został zauważony, a kolejna wizyta została zaplanowana dopiero na wrzesień" - czytamy w raporcie.

Służby w Surrey nie ustaliły, że dziewczynka była narażona na przemoc, nie podniosły alarmu z powodu niewyjaśnionych siniaków na jej ciele i nie zbadały w sposób należyty, dlaczego Sara nosiła zakrywający siniaki hidżab - z "obawy przed wywołaniem zgorszenia".

Sara na zdjęciach opublikowanych przez policję
Sara na zdjęciach opublikowanych przez policję
Źródło: Surrey Police

"Ojciec i macocha Sary okazali się zabójczym połączeniem i z perspektywy czasu jest jasne, że nigdy nie powinno się im powierzać opieki nad Sarą" - stwierdzono w raporcie. Jego autorzy zaznaczyli jednocześnie, że śmierć 10-latki "nie była spowodowana jedną konkretną nieprawidłowością w systemie ochrony". "W ciągu wielu lat zbiegło się wiele czynników, które razem stworzyły podstawy poważnego znęcania się, którego doświadczyła" - dodano.

"Druzgocący" raport i zalecenia

Raport zawiera zalecenia, które mają pomóc w wykrywaniu przypadków przemocy. Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci w Surrey przekazało, że wszystkie reprezentowane przez nie agencje "traktują ustalenia tego raportu niezwykle poważnie i będą pilnie współpracować w celu uzgodnienia wspólnego planu działania, który uwzględni lokalne wnioski płynące z kontroli".

Treść raportu komentują media w całej Wielkiej Brytanii. Portal telewizji Sky News określił dokument jako "druzgocący", z kolei portal ITV pisze o "katastrofalnych skutkach" działania systemu, który jest "zawodny".

52 min
Mlynkova o przemocy w małżeństwie: dla dobra dziecka trzeba uciekać
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mlynkova o przemocy w małżeństwie: dla dobra dziecka trzeba uciekać

Debata TVN24+

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: BBC, Sky News, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Surrey Police via AP

Udostępnij:
TAGI:
ZabójstwodzieckoWielka BrytaniaPrzemoc
Czytaj także:
Wypadek na S2
Zderzenie trzech aut na S2, sześć kilometrów korka
WARSZAWA
Sytuacja na premierze "Wicked: Na dobre"
Przeskoczył barierki i chwycił Arianę Grandę. Niebezpieczna sytuacja na premierze filmu
Martyna Nowosielska-Krassowska
Doprowadzenie Patryka M. do prokuratury
"Wielki Bu" ma trafić do aresztu. Jest wniosek do sądu
Lublin
Wschodnia Obwodnica Warszawy planowana jest przez dzielnicę Wesoła
Rozważają trzy warianty, w każdym tunel pod dzielnicą
Dariusz Gałązka
Kijów po ataku
"Nikczemy ostrzał". Zełenski o tym, co wydarzyło się w Kijowie
Świat
shutterstock_1300314046
Mózg kibica. Co dzieje się, gdy ulubiona drużyna strzela gola?
Zdrowie
Ceny ropy naftowej najwyższe od października
Ceny ropy w górę. Rynki reagują na atak dronów
BIZNES
Dzieci WF brak ruchu szkoła
Przybywa dzieci i nastolatków z tym problemem. Niepokojące dane
Zdrowie
Miała być odzież ze Skandynawii
Elektryczne rowery i hulajnogi, nawet 168 milionów strat
WARSZAWA
Zaatakowali obywateli Ukrainy
Odpowiedzą za atak na obywateli Ukrainy i rozbój w sklepie
WARSZAWA
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Lało, osunęła się ziemia. Trwa akcja poszukiwawcza
METEO
36-latek bezpodstawnie dzwonił na numer alarmowy (zdjęcie ilustracyjne)
O to ludzie najczęściej pytają ChatGPT
BIZNES
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
PILNETak rosną ceny w Polsce. "Dezinflacja trwa"
BIZNES
imageTitle
Minuta dla ofiar zamachów. "Dla tych, których już z nami nie ma"
EUROSPORT
apple
Dzianinowa torebka na smartfon za 850 zł? To nowy produkt Apple'a
BIZNES
imageTitle
Afryka chce igrzysk. Jedno z państw "gotowe do organizacji"
EUROSPORT
Posługiwał się fałszywym dokumentem. Miał narkotyki
Miał fałszywy dokument i sporo narkotyków
WARSZAWA
Rakieta New Glenn firmy Blue Origin wyniosła dwie satelity, które zmierzają na Marsa
Rakieta New Glenn po pierwszym starcie. Dołączyła do elitarnego grona
METEO
Quiz - Karol Nawrocki
100 dni Nawrockiego i siedem pytań o ostatni tydzień
Adam Michejda
Ketamina w torebkach przypominających herbatę - takie pakunki znajdują na plaży mieszkańcy wyspy Jeju
Torebki wyglądające jak herbata wypływają na plaży. W środku narkotyki
Świat
Nastolatki potrącone na przejściu dla pieszych
Samochód wjechał w nastolatki na przejściu dla pieszych. Tylko jedna zdążyła odskoczyć
Trójmiasto
Festiwal Warszawski Niewinni Czarodzieje 2024
Festiwal "Niewinni Czarodzieje" wraca. Do miejsca, gdzie Wajda kręcił film
WARSZAWA
Karol Nawrocki
To w tej grupie Karol Nawrocki cieszy się największym poparciem
Polska
imageTitle
Sekunda, po której cała hala zamilkła
EUROSPORT
imageTitle
Afera w kadrze. Przyłapana na manipulowaniu karabinem koleżanki
EUROSPORT
Metro w Warszawie nie kursuje
Metro częściowo nie kursuje. Sprawdziliśmy, jak radzą sobie pasażerowie
WARSZAWA
1 na 1
Minister finansów o ochronie zdrowia: tych pieniędzy wciąż nie jest tyle, ile potrzeba
"JEDEN NA JEDEN"
Kobieta miała ranić mężczyznę nożem podczas kłótni (zdj. ilustracyjne)
Kłótnia, dwa ciosy nożem i zarzut usiłowania zabójstwa dla 39-latki
WARSZAWA
imageTitle
"Ameryko, oto jesteśmy!"
Najnowsze
Departament Stanu USA, Waszyngton
Grupy z Niemiec i Włoch na liście Trumpa. "Organizacje terrorystyczne"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica