Śmierć kobiety na taśmie bagażowej lotniska

W części bagażowej lotniska w Chicago odnaleziono ciało 57-letniej kobiety - informują amerykańskie media. Według straży pożarnej "zaplątała się" ona w taśmę służącą do przewożenia bagaży pasażerów. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności śmierci.

Do zdarzenia doszło w czwartek na lotnisku Chicago O'Hare. Jak poinformowała lokalna straż pożarna, o godz. 7:45 rano służby ratunkowe zostały wezwane do Terminala nr 5 w związku ze zgłoszeniem o kobiecie, która została "uwięziona w maszynie". Po przybyciu na miejsce okazało się, że kobieta "zaplątała się w taśmę służącą do wożenia bagażu". Znalazł ją pracownik lotniska, który kontrolował część bagażową hali lotniska.