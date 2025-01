Zwrot w sprawie zabójstwa 10-letniej Sary. Wyrok "zbyt łagodny"

Wyrok, który usłyszał ojciec 10-letniej Sary, jest "zbyt łagodny" - uznała zastępczyni prokuratora generalnego Anglii i Walii i skierowała sprawę do sądu apelacyjnego. Za zabójstwo swojej córki mężczyzna został skazany na dożywocie, jednak po 40 latach może ubiegać się o zwolnienie warunkowe, przypomina BBC.

Urfan Sh. i jego żona zostali uznani winnymi zabójstwa 10-letniej Sary w grudniu 2024 roku. Oboje zostali skazani na dożywocie, przy czym minimalna kara więzienia dla Urfana Sh. to 40 lat, a dla jego żony Beinash B. 33 lata. Oznacza to, że para odpowiednio po upływie 40 i 33 lat będzie mogła starać się o zwolnienie warunkowe. Wujek dziewczynki Faisal M. został skazany na 16 lat za to, że nie zapobiegł śmierci dziecka.