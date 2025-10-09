Samochód rozerwany na strzępy. Nie żyje sześć osób

Szpital w Bańskiej Bystrzycy Źródło: Reuters

W czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych w pobliżu Bańskiej Bystrzycy na Słowacji zginęło sześć osób, a jedna została ranna - podała miejscowa policja. Później sprecyzowano, że do szpitala przewieziono ranne dziecko. Na miejsce zdarzenia wysłano trzy karetki pogotowia ratunkowego.

Wypadek w pobliżu Bańskiej Bystrzycy Wypadek w pobliżu Bańskiej Bystrzycy Źródło: Záchranná zdravotná služba NsP Brezno Wypadek w pobliżu Bańskiej Bystrzycy Źródło: Záchranná zdravotná služba NsP Brezno Wypadek w pobliżu Bańskiej Bystrzycy Źródło: Záchranná zdravotná služba NsP Brezno

"Wśród uczestników były dwie osoby nieletnie, z których jedna zmarła na miejscu, a druga została opatrzona, a następnie przewieziona na oddział ratunkowy Szpitala Dziecięcego z Polikliniką w Bańskiej Bystrzycy" - poinformowały służby ratownicze.

Po wypadku poinformowano, że w obu samochodach znajdowały się osoby narodowości romskiej. Minister spraw wewnętrznych Matusz Szutaj Esztok przekazał na X wyrazy współczucia rodzinom ofiar. Minister zdrowia Kamil Szaszko napisał natomiast, że "są chwile, kiedy nawet profesjonaliści czują się bezradni".

Zdjęcia ze zdarzenia opublikowała w mediach społecznościowych Záchranná zdravotná služba NsP Brezno.

